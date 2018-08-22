HABER

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 00:47 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in hakkındaki iddialarla ilgili Federal Soruşturma Bürosuyla (FBI) uzlaşma yoluna gittiği bildirildi. Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim." dediği aktarıldı. Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başı dertte! Trump'ın eski avukatı Michael Cohen FBI'ya her şeyi itiraf etti!

New York'ta FBI yetkililerine teslim olan Cohen öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, 2016'daki ABD başkanlık yarışında Trump'ın kampanya sürecine ilişkin suçlamalarla New York'ta yargılanan Cohen'in uzlaşma yoluna gittiği kaydedildi.

8 FARKLI SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Cohen'in hakkındaki vergi kaçırma ile kampanya bütçesiyle ilişkili 8 farklı suçlamayı kabul ettiği belirtildi.

"TRUMP LEHİNE FİNANS KURALLARINI İHLAL ETTİM"

Mahkemede konuşan Cohen'in "Adayın lehine kampanya finans kurallarını ihlal ettim." dediği aktarıldı.

PARA KAMPANYA PARASINDAN VERİLDİ

Trump, seçim kampanyasından önce Cohen'e porno filmlerinde rol alan Stormy Daniels'a susması için verilen paranın kampanya fonundan sağlanmadığını belirtmişti ancak Cohen'in mahkemeye bu konuda farklı bilgi verdiğine vurgu yapıldı. ABD basını, Cohen'in, Trump'ın bu ödemeyi kampanya parasıyla yaptırdığını itiraf ettiğini yazdı.

Basında yer alan haberlere göre Cohen, "Birisinin susması için 130 bin dolarlık bir ödeme yapıldı." ifadesini kullandı.

ABD'de Trump'ın seçim kampanyasında usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle kampanyada görev yapan isimler, FBI tarafından sorgulanmaya devam ediyor. (AA)

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Almanya'da Müslümanlar ve camilere saldırılar azaldıAlmanya'da Müslümanlar ve camilere saldırılar azaldı
Türkiye'ye sınır dışı edilen IŞİD şüphelisinin itirazına retTürkiye'ye sınır dışı edilen IŞİD şüphelisinin itirazına ret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Michael Cohen FBI

En Çok Okunan Haberler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Körfez'de yeni kriz patladı! Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurdu

Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Venezuela'da 7.0 büyüklüğünde deprem

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Yeni kriz! Kremlin'den Microsoft'a yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Rusya’dan ABD’ye jet yanıt!

Melania’den Trump’a yeni misilleme

Melania’den Trump’a yeni misilleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.