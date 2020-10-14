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ABD Başkanı Donald Trump’ın dansı olay oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2020 09:28 | Son Güncelleme

Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, sonrasında çalan şarkıda binlerce kişinin önünde dans etti.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsü tamamen atlattı. Askeri hastanede kaldığı süreçte sağlık verileri korkutan aşamalara ulaşmayan ve birkaç gün sonra taburcu olan Trump, hemen seçime odaklandı.

İZLEYENLER ŞOKE OLDU

Mitinglerine devam eden Trump, son olarak dün akşam Pensilvanya eyaletindeki John Murtha Johnstown-Cambria County Havaalanı’nda seçmenlerine seslenen Trump, konuşmasının sonunda hiç beklenmeyen bir gösteri sundu.

DANS ETTİ, SOSYAL MEDYA SALLANDI

Village People’ın “YMCA” adlı şarkısında oynayan Trump, alanı dolduran binlerce kişiden alkış aldı.

ABD Başkanı’nın bu halleri sosyal medyaya salladı. Trump lehine ve aleyhine binlerce yorum yapıldı.

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