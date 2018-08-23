ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Iowa'da Meksikalı bir kaçak göçmen tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Mollie Tibbetts ile i bir video paylaştı. Trump 'İnanılmaz bir genç kadın ailesinden koparıldı' derken katilin Meksikalı bir kaçak göçmen olmasına vurgu yaptı.
Meksika sınırına yapılması planlanan duvarın hızla bitirilmesi gerektiğini, böylece yasadışı göçün önleneceğini söyleyen Trump, ABD'nin göçmen politikalarının ve sınır yasasının değişmesi gerektiğini söyledi ve ABD'nin dünya üzerindeki en kötü yasalara sahip olduğunu, hiçbir ülkede ABD'deki gibi yasalar olmadığını söyledi.
Değişikliği Cumhuriyetçilerin yapması gerektiğini, çünkü Demokratların değişiklik yapmak istemedeğini belirten Trump, duvarın inşasına başlandığını ancak duvarın bu sene bitmesi için fona ihtiyaç duyduklarını söyleldi. ABD Başkanı, mesajını Tibbets'in ailesine başsağlığı dileyerek sonlandırdı.
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