ABD Başkanı Trump hüküm giyen eski danışmanı Papadopoulos'u affetti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 başkanlık seçim sürecine müdahale ettiğine yönelik açılan soruşturmada suçunu kabul eden eski danışmanı George Papadopoulos'u affetti. Trump, Rusya'nın en zengin kişilerinden German Khan'ın damadı olan ve eski danışmanı Rick Gates ile iletişimi konusunda soruşturmacılara yalan söylediği gerekçesiyle 30 gün hapis cezası alan Hollandalı avukat Alex van der Zwaan'ı da af listesine dahil etti. Beyaz Saray tarafından açıklanan aflarda Trump, toplamda 15 kişiyi affetti. Soruşturmada hüküm giyen ilk iki kişiydi Trump'ın eski danışmanı Papadopoulos, Rusya'nın 2016'daki başkanlık seçim sürecine müdahale ettiğine yönelik açılan soruşturma kapsamında 14 gün hapis, 200 saat toplum hizmeti ve 9 bin 500 dolar para cezasına çarptırılmıştı. Ekim 2018'de suçunu kabul eden 33 yaşındaki Papadopoulos, Rus hükümeti ile bağlantılı bazı aracı kişilerle yaptığı görüşmelerin zamanlaması konusunda Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan söylemekle suçlanıyordu. Papadopoulos, Özel Savcı Robert Mueller'in açtığı soruşturma kapsamında suçunu kabul edip anlaşma yoluna giden ilk kişi olmuştu.

Ayrıca Papadopoulos, Trump'ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ile birlikte çalışan ve aynı soruşturmada hapis cezası alan avukat Alex van der Zwaan'ın ardından hüküm giyen ikinci kişiydi. Mueller, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerini Trump lehine etkilemek amacıyla kampanya sürecine müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmüştü. Trump ise bu iddiaları reddetmiş ve soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendirmişti. 'Aflar, Mueller'in yanlışını düzeltmeye yardımcı oluyor' Beyaz Saray tarafından aflara ilişkin yapılan açıklamada ise "Kararları, Mueller ve ekibinin bunca insana yaptığı yanlışı düzeltmeye yardımcı oluyor" denildi. Trump, geçtiğimiz ay Rusya soruşturması sırasında FBI'a yalan söylediği için iki kez suçunu kabul eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'i de affetmişti. Flynn'e uygulanan af, Demokratlar tarafından kınanmıştı. E**ski Cumhuriyetçi**ler de affedildi New York'un Cumhuriyetçi Meclis Üyesi Chris Collins ve iki eski Cumhuriyetçi daha af listesinde yer aldı. 70 yaşındaki Collins, güçlü bir Trump taraftarı olarak tanınıyordu.