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  4. ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

ABD ve İran arasındaki gerilimde taraflardan tansiyonu yükseltecek açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump bir mitingde yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için 'Bu or..pu çocuğu yüzünden çok sayıda insanın kolları ve bacakları yok" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye açık açık küfür etti

ABD’de bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri için çalışmalarını sürdüren Başkan Donald Trump, Milwaukee’de bir miting düzenledi. Son haftalara damga vuran İran gerilimine değinmeden geçmeyen Trump, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Kendisinin verdiği emirle öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye hakaretler yağdıran Trump, “O yol kenarı bombalarının kralıydı. Yapmaktan hoşlandığı şey buydu. Bu o….. ç….. yüzünden çok sayıda insanın kolları ve bacakları yok” dedi.

ELÇİLİK BASKINI FİTİLİ ATEŞLEMİŞTİ

ABD’nin Bağdat’taki Büyükelçilik binasının basılmasıyla fitilin ateşlendiği gerilim sonrası, Kasım Süleymani düzenlenen drone saldırısıyla öldürülmüştü.

Süleymani’nin yanı sıra Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in de aralarında bulunduğu 9 kişi daha aynı saldırıda hayatını kaybetti.

İran ise Süleymani suikastına misilleme olarak ABD’nin Irak’taki iki üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adam haklı. Katlin tekiydi.
adamım benim Trump, içi dışı bir, lider dediğin böyle olacak
helal olsun yeride söz
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