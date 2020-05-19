HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 07:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

Trump, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği mektubu Twitter hesabından paylaştı.

ABD’nin, DSÖ’nün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi ve örgütün Çin ile ilişkilerini incelediğini belirten Trump, bu araştırma sonucunda bir dizi sonuca vardıklarını kaydetti.

Trump, DSÖ’nün Vuhan’daki durumu yeterince incelemediğine işaret ederek, "DSÖ, 2019 Aralık ve hatta daha öncesinde Vuhan’da bir virüsün yayıldığına dair haberleri göz ardı etmiştir." ifadesini kullandı.

DSÖ’nün 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çin basınındaki haberlere de dayanarak virüs konusunda kesinlikle bilgi sahibi olduğuna değinen Trump, "31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'YÜ SUÇLADI

Trump, 3 Şubat tarihinde DSÖ’nün Çin’e seyahat yasağı uygulanmaması yönünde açıklama yaptığını anımsatarak, DSÖ’nün daha sonraki günlerde de virüsün yavaş yayıldığına dair yanlış bilgiler paylaştığını vurguladı.

DSÖ’nün en nihayetinde 11 Mart’ta virüsü "pandemi" ilan ettiğine ancak bunun geç olduğuna işaret eden Trump, "Ancak o zamana kadar virüs dünya genelinde 114 ülkeye yayılmış, 4 binden fazla kişi ölmüş ve 100 binden fazla kişi enfekte olmuştu." bilgisini paylaştı.

Trump, 11 Nisan’da Afrikalı büyükelçilerin Çin Dışişleri Bakanlığına bir mektup yollayarak, kendi vatandaşlarına karşı ayrımcılık yapıldığını bildirdiğini anımsatarak, "Çin’in ırkçı davranışları konusunda DSÖ bir yorumda bulunmadı. Ancak Tayvan’ın sizin virüsü doğru şekilde ele almadığınıza dair haklı açıklamalarını ‘ırkçı’ olarak etiketlediniz." eleştirisini yaptı.

Çin’in virüs konusunda birçok delili saklamaya çalıştığını savunan Trump, örgütün buna rağmen Çin’i "şeffaf" olarak nitelediğini kaydetti.

Trump, DSÖ’nün Çin’i virüsün kaynağına dair bağımsız bir soruşturmaya izin vermeye de çağırmadığını vurgulayarak, "Bunların hepsinden de kötüsü, DSÖ’nün bundan daha iyisini yapabileceğini biliyoruz." dedi.

DSÖ’nün daha önceki salgınlarla çok daha iyi mücadele ettiğine dair örnekleri de sıralayan Trump, Ghebreyesus'a hitaben, şunları kaleme aldı:

"Sizin ve kuruluşunuzun bu pandemi döneminde birbiri ardına attığı yanlış adımlar, tüm dünyaya çok pahalıya patladı. DSÖ’nün önündeki tek yol, Çin’den bağımsız olduğunu gerçekten göstermesi. Yönetimim hali hazırda sizinle ne tür bir reform yapılması gerektiğine dair görüşmelere başladı. Ancak hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Boşa harcanacak zaman yok. DSÖ’nün gelecek 30 gün içinde esaslı reformalar yapmaması halinde, size sağladığımız fonları kalıcı olarak donduracağımızı ve DSÖ’ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek, ABD Başkanı olarak benim görevim. ABD vatandaşlarının vergilerinin mevcut durumunda bariz bir şekilde ABD’nin çıkarlarına hizmet etmeyen bu örgüte gitmesine izin veremem."

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta DSÖ'ye ilişkin yeni bir duyurumuz olacak." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırıIrak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Oran New York ve New Jersey'i geçti! ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması: Sonuçları gördüm

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 239'a yükseldi

Fransa'da can kaybı 28 bin 239'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.