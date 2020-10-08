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ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2020 01:30 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren ABD Başkanı Donald Trump, Regeneron isimli firmanın Kovid-19’a karşı geliştirdiği "antikor kokteylinin" kendisine çok iyi geldiğini ve bu ilacı herkes için bedava yapacaklarını belirterek, "Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde, Oval Ofis'in önünde kaydettiği video mesajında, Walter Reed Askeri Hastanesinde 4 gün kaldıktan sonra önceki gün Beyaz Saray'da döndüğünü anımsatarak, "Beyaz Saray'da kalabilirdim ancak doktorlar benim başkan olduğumu söyleyerek beni hastaneye götürdüler." ifadesini kullandı.

Doktorlarının çok iyi iş çıkardığını belirterek, "Hastaneye gittiğimde kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bana Regeneron isimli bir ilaç verdiler, başka şeyler de yaptılar ama bence en temel ilaç buydu, kısa süre içinde olanlar inanılmazdı. Kendimi iyi hissettim." diye konuştu.

Regeneron isimli ilaç için "acil durum kullanımı" yetkisi vereceğini belirten Trump, "Hastanedeyseniz ve kendinizi kötü hissediyorsanız bu ilacı bedaya alabileceksiniz. " dedi.

Son aylarda Kovid-19 ile mücadele anlamında bilim insanlarının "inanılmaz" işler çıkardığının altını çizen Trump, şu anda Kovid-19'a karşı işe yarayan bir ilacın olmasının aşıdan daha önemli olduğunu vurguladı.

TRUMP'TAN AŞININ SEÇİM SONRASINA KALACAĞI SİNYALİ

Aşı çalışmalarının da hızla devam ettiğinin altını çizen Trump, "Çok kısa zaman içerisinde aşımız olacak. Bunu bence seçimlerden önce yapmalıydık ancak işin içine siyaset girdi. Sorun değil. Onlar oyunlarını oynamak istiyor, seçimlerden sonra aşımız olur." yorumunda bulundu.

ABD İlaç ve Gıda İdaresinin (FDA) çok hızlı hareket ettiğini belirten Trump, Regeneron isimli firmanın ilacından şöyle bahsetti:

"Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum. Burada gizli bir lütuf vardı. Bu hastalığa yakalandım, bu ilaçtan haberim oldu, bu ilacı bana vermelerini söyledim. Bu benim önerimdi. Ve ilaç çok iyi iş çıkardı. Bu hastalığa yakalanmasaydım, bu ilaçtan da haberimiz olmayacaktı. Bana verilen tedavinin aynısının size de verilmesini istiyorum ve bu ilacı bedava yapacağım."

Kovid-19 salgını konusunda Çin'e de yüklenmeyi sürdüren Trump, "Yaşananlar sizin değil, Çin'in kabahatiydi. Çin, bu ülkeye ve dünyaya yaptıkları için büyük bir bedel ödeyecek." mesajını verdi. (AA)

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