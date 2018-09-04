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ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 02:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Beşşar Esed Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'e "düşünmeden" saldırmaması gerektiğini belirterek, "Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Suriye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, "Suriye Başkanı Beşşar Esed Suriye'nin İdlib şehrine düşünmeden saldırmamalı. Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Olmasına müsade etmeyin." şeklinde paylaşımda bulundu.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi İdlib'de 4 milyona yakın sivil, Esed rejimi ve destekçilerinin olası operasyonundan endişe duyuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye abd başkanı donald trump İRAN Rusya

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