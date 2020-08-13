ABD başkanlık seçiminde Trump'ın rakibi kim olacak? ABD başkanlık seçimleri ertelenecek mi? Joe Biden kimdir?

Şimdiden bütün dünyanın gündemi olan Amerika başkanlık ve kongre seçimleri ne zaman yapılacak araştırılıyor. Amerika başkanlık seçim yarışında ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in aday oldu. Trump ABD seçimlerinin ertelenmesini talep etmişti, peki ABD seçimleri ertelenecek mi? İşte ABD seçim yarışında kimler olacak detayları... ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN? Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan küresel krizin ardından şimdi de ABD seçimleri konuşulmaya başlandı. ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak araştırmaya başlayan kişiler, 3 Kasım'da yapılacak seçimlerin sonucunu şimdiden merak ediyor. Milyonlarca Amerikalının oy kullanması beklenirken Trup'ın kimle yarışacağı merak konusu oldu. ABD Başkanlık seçimlerinde kimler, hangi partiden aday olacak? DONALD TRUMP'IN RAKİBİ KİM OLACAK? 3 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın tek rakibi olacak. Trump tekrardan Cumhuriyetçilerin adayı olarak yarışa katılacak. Trump'ın tek rakibi Demokrat Parti'den eski Başkan Yardımcısı Joe Biden olacak. Sadece iki parti arasında geçecek olan seçime şimdiden tüm dünya gözünü çevirdi. Peki ABD seçimleri nasıl yapılıyor, tekrar seçimleri Donald Trump kazanır mı? ABD seçimleri piyasaları etkileyecek mi?

ABD SEÇİMLERİ ERTELENECEK Mİ? ABD seçimlerinin uzaktan posta yoluyla yapılacak olması ABD Başkanı Donald Trump'ı endişlendirerek "şaibeli seçim" olacak yorumu yapmasına neden olmuştu. Bu sebeple ABD Başkanlık seçimlerinin ertelenmesini talep eden Trump'ın istediğinin olması için kongre kararının olması gerekiyor. Peki ABD Başkanlık seçimleri ertelenecek mi, Trump neden seçimlerin ertelenmesini istiyor? Amerika Başkanlık ve kongre seçimleri federal yasalarına göre, seçim yılının Kasım ayının ilk salı günü yapılıyor. Herkesin uzaktan oy kullanması ve seçim tarihinin yaklaşması Trump'ı endişelendirmiş, "Ben seçim tarihinde değişiklik istiyor muyum? Hayır ama şaibeli bir seçim de görmek istemiyorum. Bu seçimler yapılırsa tarihteki en şaibeli seçim olacak" sözlerini söylemesine neden olmuştu. ABD Başkanlık seçimlerinin ertelenmesi için kongre kararı gerektiği için, şu an ertelenmesine dair bir karar alınmadı. TRUM'IN RAKİBİ DEMOKRAT PARTİ NASIL BİR PARTİ? Amerika Başkanlık seçimlerinde yıllardır iki parti siyasi egemenliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin ve Demokratların Partisi olarak ikiye ayrılan bu iki partinin 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kıyasıya yarışması bekleniyor.

Demokrat Parti yapısı ve hedefleri gereği modern liberalizmi temsil ediyor. Demokrat Parti'nin hedefleri arasında; uygun eğitim ücretlerinin olması ya da parasız eğitimin olması, kamu hizmetlerinin devlete ait olması, genel sağlık sigortasından herkesin yararlanması, işçi sendikalarının güçlendirilmesi, çevrenin korunması ve sosyal programlar gibi birçok konu yer alıyor. Önceki seçimde Demokrat Parti'nin adayı olarak Trump'la bilikte seçime, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton katılmış ve ülke genelinde Trump'tan daha çok oy almıştı. Clinton Seçici Kurul'da delege sayısında Trump'tan geride kalınca kazanamamıştı. TRUMP'IN RAKİBİ JOE BIDEN KİMDİR? ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'ın rakibi Jeo Biden'in hayatı, mesleği ve siyasi tecrübeleri merak konusu oldu. Demokrat Parti'den aday olarak ABD Başkanlık yarışına katılan Joe Biden, Pensilvanya eyaletinin Scranton şehrinde 1942 yılında dünyaya geldi. Henüz çocukken ailesi Delaware’e taşındı. Bu yüzden Pensilvanya’yı terk etmekle suçlanan Jeo Biden her iki yönetimle de iyi geçinerek siyasi bağlar kurmayı başardı. Siyasi kariyerinde altı dönem senato üyeliği olan Jeo Biden henüz 30 yaşlarının başındayken ABD'nin 47. Başkan yardımcısı seçildi.