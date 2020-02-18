ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde yükselen Michael Bloomberg ilk kez Demokrat başkan aday adayları tartışmasına katılacak

Milyarder iş adamının seçim kampanyasını yürüten Kevin Sheekey, yazılı bir açıklama yaparak Bloomberg'in Donald Trump'ı yenme şansı en yüksek aday olduğunu söyledi.

Rekl** a mlara yüz lerce milyon dolar**

Bloomberg'in yüzde 19 ile ikinci geldiği son NPR/PBS NewsHour/Marist anketinde Bernie Sanders yüzde 31 ile birinci, Joe Biden ise yüzde 15 ile üçüncü sırada görünüyor.

78 yaşındaki Bloomberg bunun yerine "Süper Salı" diye bilinen ve 14 eyalette birden yapılacak olan 3 Mart'taki ön seçimlere katılmaya karar verdi.

Bloomberg partinin adayını belirlemek için yapılan ön seçimlerin ilk dördüne katılmama kararı almıştı.

Nevada'da yapılacak tartışmaya katılmaya hak kazanmak için adayların Demokrat Parti tarafından kabul gören dört ayrı ulusal anket şirketinin araştırmalarında yüzde 10 ve üzerinde destek alması gerekiyordu.

Bloomberg televizyon, radyo ve dijital platformlara verdiği reklâmlara şu ana kadar yüzlerce milyon dolar harcadı.

CNN televizyonunun haberine göre ülke çapında 2000 kişinin çalıştığı dev bir seçim kampanyası yürütüyor.

Bloomberg daha önce rakibi Demokrat adaylar Elizabeth Warren ve Bernie Sanders tarafından "parasıyla seçimi satın almaya çalışmak" ile suçlanmıştı. Bu suçlamaları reddeden Bloomberg, kendisi adaylığı alamasa bile Demokrat Parti'nin belirleyeceği adayın kampanyasının masraflarını karşılamayı teklif etti.

'Seçimleri satın almaya çalışıyor'

Nevada'da Demokrat Parti tarafından düzenlenen yemeğe katılan başkan aday adaylarından Bernie Sanders, "Sayın Bloomberg'e bir haberim var. Amerikan halkı milyarderlerin seçim satın almasından bıkmış usanmış durumda" dedi.

Yarın Demokrat adayların katılacağı tartışmada Bloomberg'e özellikle belediye başkanı olduğu dönemde izlediği politikalarla ilgili zorlu sorularla karşılaşması bekleniyor.

Bloomberg, belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği, New York polisinin sokaklarda ağırlıkla siyah ve Latin kökenli Amerikalıların durdurulup, sorgulanması ve üzerlerinin aranmasıyla sonuçlanan güvenlik politikaları nedeniyle çok eleştiriye uğramıştı.