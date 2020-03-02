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ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayı Buttigieg yarıştan çekiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.03.2020 05:00 | Son Güncelleme

ABD’de Kasım 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat parti aday adaylarından eski South Bend belediye başkanı Pete Buttigieg’in yarıştan çekileceği bildirildi.

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat aday adayı Buttigieg yarıştan çekiliyor

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Buttigieg’in Demokrat parti tabanında önemli bir yer tutan güney eyaletlerindeki siyahilerin oyunu cezbedemediği için adaylıktan çekilmeye karar aldığı kaydedildi.

3 Şubat'ta başlayan ön seçim takviminde Lowa ve New Hampshire’de beklenmedik başarı gösteren 38 yaşındaki Buttigieg, Nevada ve en son cumartesi günü siyahi oyların belirleyici olduğu Güney Carolina’da yapılan seçimlerde ise varlık gösterememişti.

YARIŞI 4. SIRADA BİTİRMİŞTİ

Güney Carolina'da yapılan ön seçimlerde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakiplerine fark atarak ipi göğüslerken Buttigieg ise Senatör Bernie Sanders ve milyarder iş adamı Tom Steyer’dan sonra yaklaşık yarışı 4. sırada bitirmişti.

Tom Steyer da Güney Carolina’daki ön seçimlerde üçüncü gelmesinin ardından aynı gün yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

Steyer’dan sonra Buttigieg’in de yarıştan çekilmesiyle Demokrat parti aday adaylarının sayısı 6’ya düşmüş oldu.

3 MART KRİTİK TARİH

Senatör Bernie Sanders’ın şu an önde götürdüğü adaylık yarışında Demokratlar açısından, "Süper Salı" olarak bilinen 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart kritik tarih olarak görülüyor.

Demokrat Parti adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğa oturacak. (AA)

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