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ABD, basketbol yıldızı Griner'in Rusya'da 'yanlışlıkla tutuklandığını' açıkladı

04.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İçişleri Bakanlığı, Rusya'da uyuşturucu suçlamasıyla gözaltında tutulan Amerikan Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) yıldızı Brittney Griner'ın Rusya'da "yanlışlıkla tutuklandığını" açıkladı.

ABD, basketbol yıldızı Griner'in Rusya'da 'yanlışlıkla tutuklandığını' açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İçişleri Bakanlığı, Rusya'da uyuşturucu suçlamasıyla gözaltında tutulan Amerikan Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) yıldızı Brittney Griner'ın Rusya'da "yanlışlıkla tutuklandığını" açıkladı.

ABD'nin vakayı ele alış şeklinin değişmesi 75 gündür göz altında tutulan Griner'ın ülkesine dönüş sürecini hızlandırabilir.

Phoenix Mercury formasını giyen ABD'li basketbolcu, geçen Şubat ayında Moskova'da havaalanında bavulunda hint keneviri yağı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Griner'ın suçlu bulunması halinde, 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz ay Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nden bir yetkilinin, 31 yaşındaki oyuncuyu ziyaret etmesine ilk kez izin verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, CNN'e yaptığı açıklamada "Durumunu kontrol etme fırsatı bulduk ve adil davranılması için hukuk ekibiyle çok yakından çalışıyoruz. Yetkilimiz Brittney Griner'ın iyi durumda oludğunu gözlemledi ve bu sıkıntılı dönemde adil davranıldığından emin olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Rus TASS Haber Ajansı, Moskova'daki mahkemenin geçen hafta Griner'en en az 19 Mayıs'a dek tutuklu kalmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Griner, 2015'ten bu yana WNBA sezonu tatile girdiği dönemde Rusya'da oynuyordu.

Brittney Griner, Rus takımı UMMC Ekaterinburg'da bir sezon daha oynamak için Rusya'ya gitmişti.

Griner'in Moskova dışındaki Şeremetyevo Havalimanı'nda çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde, küçük ve siyah bir valizle güvenlikten geçerken görülüyordu.

Brittney Griner

Daha sonra Griner'in gözaltına alındığı anlaşıldı.

Hayranları, Griner'e ilgi gösterilmemesine tepki gösterdi.

Bazı spor yorumcularının "tüm zamanların en iyi kadın basketbolcusu" olarak kabul ettiği oyuncu için destek kampanyası başlatıldı.

Brittney Griner

Bazı uzmanlar, erkek oyunculara kıyasla Griner'a az ilgi gösterilmesinin, profesyonel sporlarda uzun süredir devam eden cinsiyet eşitsizliğinin dışavurumu olduğunu savundu.

Amerikan Ulusal Kadın Basketbol Ligi (WNBA) ve Griner hakkında bir kitap yazan Tamryn Spruill, "Eğer onun yerine aynı derecede yetenekli bir NBA [profesyonel erkekler ligi] oyuncusu olsaydı bu haber sadece tüm spor sayfalarının değil dünyadaki tüm medya sayfalarının ön kapağında olurdu" dedi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde profesör ve spor yazarı olan Melissa Isaacson, Brittney Griner'ın "en iyinin en iyisi" olduğunu söyledi:

"O, yaptığı sporun her yönüyle Tom Brady'si. Onun dünyadaki en iyi sporculardan biri olduğunu tartışmak yanlış olmayacaktır."

Brittney Griner kimdir?

Grinder, ABD'de Texas eyaletinin Houston kentinde doğdu ve Baylor Üniversitesi'nden basketbol bursu kazandı. Üniversite takımını şampiyonluğa taşıdı.

Şu anda WNBA'nin en önemli oyuncularından biri.

Griner bugüne kadar bir üniversite şampiyonluğu, WNBA ve Euroleague şampiyonlukları ile bir Olimpiyat altın madalyası kazanarak çok az sporcunun kazanabildiği başarılar elde etti. Ve eşsiz smaç yeteneğiyle ünlü.

Saha dışında da henüz 22 yaşında, profesyonel spora başladığı sıralarda eşcinsel kimliğini kamuoyuna açıklamasıyla bir öncü olarak görülüyor.

Griner, aynı yıl WNBA'de birinci sıradan seçmelere katılan ve kısa bir süre sonra Nike tarafından tanıtılan ilk açık eşcinsel sporcu oldu.

Spruill, "Grinner'dan önce ligde 'eşcinsel deme' gibi bir sansür vardı. Ve o sadece 'boşver, ben buyum' der gibiydi."

Griner'in takım arkadaşı Diana Taurasi, "Griner hep bir öncü olmuştur" dedi.

Brittney Griner, Nike'ın tanıttığı ilk eşcinsel sporcu oldu

WNBA oyuncuları Rusya'da ABD'dekinden yaklaşık beş kat fazla para kazanıyor.

Yazar Tamryn Spruil, "Onun yerinde Steph Curry veya LeBron James gibi bir erkek bir oyuncu olsaydı Rusya'da olması gerekmezdi çünkü yeterince para kazanıyor olurdu" dedi.

ABD'de NBA'deki ortalama maaş, ortalama WNBA maaşlarının 200 katından fazla.

Spor kanalı ESPN'e göre ABD İçişleri Bakanlığ yetkilileri, Griner'ın ekibinden süreçle ilgili dikkat çekilmemesini istedi. Bu sayede Rusya'nın eline daha fazla koz verilmemesinin amaçlandığı belirtiliyor.

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Rusya
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