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ABD bu olayı konuşuyor! Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez görevinden ayrıldı, şok suçlama

23.09.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye karşıtlığıyla da bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Yargı süreci tamamlanıncaya kadar Menendez, geçici olarak ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrıldı.

ABD bu olayı konuşuyor! Türkiye karşıtı senatör Bob Menendez görevinden ayrıldı, şok suçlama

Türkiye karşıtlığıyla tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey'nin Demokrat Senatörü Bob Menendez ile eşi Nadine Menendez hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede "siyasi nüfuzunu New Jersey'den birkaç iş adamını ve Mısır hükümetini zenginleştirmek için kullandığı" belirtilen Menendez'in rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, iş tazminatı, lüks bir araç ve birçok değerli eşya aldığı belirtildi. Mısır asıllı Amerikalı iş adamı Wael Hanna ve Mısır hükümetini korumak amacıyla Tarım Bakanlığı'ndaki bir yetkiliye baskı yapmakla suçlanan Menendez'in, ayrıca New Jersey'li iş adamı Jose Uribe hakkında yürütülen bir soruşturmaya müdahale ettiği iddia edildi.

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EVDE PARALAR ÇIKTI

Haziran 2022'de yapılan baskında Menendez çiftinin evinde saklanan paraların nasıl ortaya çıkarıldığına da detaylı şekilde yer verilen iddianamede, "Evde çoğu zarflara doldurulmuş, giysilere, dolaplara ve kasaya saklanmış 480 bin doların üzerinde nakit ve Nadine Menendez'in kiralık kasasında 70 bin doları aşkın nakit bulundu" ifadeleri kullanıldı.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Gelişmelerin ardından açıklama yapan ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, Menendez'in geçici olarak Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

ABD Savcısı Damian Williams tarafından 1 yıldır yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Menendez ve eşinin rüşvet niteliğinde mücevherler, Mercedes-Benz marka araç, lüks daireler ve 400 bin dolar değerinde altın külçeler dahil nakit ve hediyeler alıp almadığı araştırılmıştı. 2006 yılında Senato'ya seçilmesinden bu yana 2. suçlamayla karşı karşıya olan Menendez, 2015'te ise "yasa dışı şekilde hediye kabul etmek" ile suçlanmıştı.

TÜRKİYE KARŞITI EYLEMLERİ İLE BİLİNİYOR

Öte yandan 2019'da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep eden Menendez'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz yıl ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti. 2016'da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazarak Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz'deki varlığından ötürü Ankara'ya yaptırım uygulanmasını talep etmişti. 2020'de ise aralarında Menendez'in de bulunduğu 6 Senatör, Türkiye ve çevresinde insan hakları ve özgürlüklerin "Ankara" tarafından ihlal edildiğine dair iddialara ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması istemiyle önerge hazırlamıştı. Menendez ayrıca Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkmasıyla gündemdeki yerini koruyordu.

Kaynak: İHA-AA

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