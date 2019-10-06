ABD Büyükelçiliği'nden Bahçeli tweet'i ile ilgili yeni açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından Devlet Bahçeli ile ilgili olumsuz bir paylaşımın beğenilmesine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Twitter hesabımızda meydana gelen hata için özür dileriz. Kendimizi Ergun Babahan'la ya da tweet'inin içeriğini ilişkilendirmiyor ya da onaylamıyoruz. Bu hata için pişmanlığımızı yineliyoruz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili Twitter'da yapılan olumsuz yorum, ABD Büyükelçiliği'nin resmi hesabınca beğeni almıştı. MHP ve hükümetin tepkisini çeken olayla ilgili ABD Maslahatgüzarı izahat için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Tepkilerin ardından ABD Büyükelçiliği, "Bugün Büyükelçilik Twitter hesabından, yanlışlıkla bir tweet beğenilmiştir. Bu hatadan dolayı pişmanız ve her türlü karışıklık için özür diliyoruz" mesajı paylaşılmıştı.