ABD-Çin arasında yeni gerilim! İstihbaratlar devrede... FBI'ya rüşvet teklifi

ABD'yle Çin arasındaki yeni gerilimin adı 'istihbaratçı krizi'. Suçlama Çin'e karşı ABD'den geldi. 2 Çin istihbaratı elemanı ABD tarafından Çin merkezli bir şirket hakkındaki belgeleri çalmak ve FBI görevlisine rüşvet vermekle suçladı. Çin'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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