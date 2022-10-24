HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD-Çin arasında yeni gerilim! İstihbaratlar devrede... FBI'ya rüşvet teklifi

ABD-Çin arasında yeni gerilim! İstihbaratlar devrede... FBI'ya rüşvet teklifi

24.10.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'yle Çin arasındaki yeni gerilimin adı 'istihbaratçı krizi'. Suçlama Çin'e karşı ABD'den geldi. 2 Çin istihbaratı elemanı ABD tarafından Çin merkezli bir şirket hakkındaki belgeleri çalmak ve FBI görevlisine rüşvet vermekle suçladı. Çin'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ABD-Çin arasında yeni gerilim! İstihbaratlar devrede... FBI'ya rüşvet teklifi

ABD, 2 Çin istihbarat elemanını, Çin merkezli bir şirket hakkındaki belgeleri çalmak ve FBI görevlisine rüşvet vermekle suçladı.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dönemde hareketleri ve gafları gündemdeydi! Dikkat çeken sözlerSon dönemde hareketleri ve gafları gündemdeydi! Dikkat çeken sözler
"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu"Çıplaktım, genital bölgemde..." Sırp modelin akılalmaz oyunu
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdilerSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler
Anahtar Kelimeler:
Çin abd

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, artık...

Yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, artık...

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

İkinci el araçlarda yepyeni dönem!

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

Erdoğan'dan TTB'ye tepki! 'Bu ismin değişmesini sağlayacağız'

1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı

1400 liralık bisküvi satın alınca şok gerçek ortaya çıktı

İstanbul'un göbeğinde iğrenç olay!

İstanbul'un göbeğinde iğrenç olay!

İlginizi Çekebilir

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

Hastalık savar! Libido güçlendirici: Bir kaşığı yeter de artar

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.