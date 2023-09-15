ABD'de 3 büyük otomotiv fabrikasında binlerce işçi greve gitti! Fiyatların artışı olabilir...

ABD'de "United Auto Workers" sendika üyeleri General Motors, Ford ve Stellantis'te çalışan 13 bin işçi yaşanan maaş anlaşmazlığı yüzünden greve gitti.

88 YILLIK TARİHTE İLK DEFA...

Sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa işçiler, hep birlikte greve gitme kararı aldı.

Söz konusu çalışanlar dün gece yarısı sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi için maaş artışı konusunda fabrika yöneticileri ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçmesi üzerine bu karara vardı.

Grevin uzun sürmesi halinde tedarik sıkıntısı ve fiyat artışlarından endişe ediliyor. (AA)





