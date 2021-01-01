HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. ABD'de 4 yaşında bir kız çocuğu şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

ABD'de 4 yaşında bir kız çocuğu şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

01.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'de 4 yaşında bir kız çocuğu şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

ABD’de şeytanın 4 yaşındaki kız çocuğunu ele geçirdiğini söyleyen komşular gerçekleştirdikleri ayinde onu öldürdü. Polis kızın cansız bedenini 20 Aralık’ta bulurken söz konusu komşular tutuklandı. Bundan birkaç gün sonra Jessica Mast adlı kızın ebeveynleri de bu suça ortak olduğu gerekçesiyle demir parmaklıklar ardına atıldı.

Missouri eyaletinde gerçekleşen olayda Jessica’nın ebeveynleri, komşuları 35 yaşındaki Ethan Mast ve 21 yaşındaki Kourtney Aumen’in, kendilerini şeytanın kızı ele geçirdiğine ikna ettiğini söyledi. Soyadı benzerliğine rağmen polis, aralarında akrabalık ilişkisi olmadığını belirtirken 29 yaşındaki anne Marry Mast, duruma dair “muazzam bir tanrı olayı” ifadelerini kullandı.

Yirmi sekiz yaşındaki baba James Mast müfettişlere, küçük kızın öldürülmesinden önce komşularının onu iki hafta boyunca dövdüğünü söyledi. Kendisinin ve eşinin, kıza cinsel tacizde bulunmaya zorlandığını, aksi takdirde dövülmekle ya da vurulmakla tehdit edildiklerini ekledi.

Daily Mail’in aktardığına göre, komşuların ebeveynlerin evine kamera sistemi kurduğu, bu sayede onları takip edip taleplerine uymalarını sağladığı iddia ediliyor.

Polis ekipleri, Jessica Mast’i bulduğunda vücudunda çok sayıda morluk tespit ederken haberler, Ethan Mast ve Kourtney Aumen’in, küçük kızı deri kemerle dövdüğünü daha sonra gölete batırdığını itiraf ettiği yönünde. Marry Mast de kızının buzlu gölete batırılmasını izlediğini söyledi. Bölgenin şerifi Eric Knox, ebeveynlerin de dövüldüğünü aktardı. Çiftin iki çocuğu daha bulunurken bunlardan iki yaşındaki erkek de komşuların saldırısına uğradı. Bebekse zarar görmedi.

Söz konusu kişilerin hepsi aynı kiliseye gitse de polisler bunun bir tarikat eylemi olmadığını düşünüyor. Ancak Knox, yaşananları “dini türden olay” diye nitelendirdi. Polislerden Chris Wilson, James Mast’e, ailesine bunun yapılmasına nasıl izin verdiğini sorduğunu, komşuların karısının içinde şeytan bulunduğunu, eğer icabına bakılmazsa çocuklarının da onun gibi olacağını söylediğini aktardı. Baba, kendisinin veya eşinin olaya müdahale edip çocukları rahatlatmaya çalışması halinde günah işleyeceklerini ve şeytanın onları cezalandıracağını düşündüklerini de ifade etti.

Ethan Mast ve Kourtney Aumen saldırı, cinayet ve cinsel tacizle suçlanıyor. Ebeveynlerin küçük kızın cenazesine katılmasına izin verilmezken onlar da 5 Ocak’taki kefalet duruşmasına kadar parmaklıklar ardında kalacak. Baba çocuğun hayatını tehlikeye atmanın yanında onun yaralanmasına neden olmakla, anneyse çocuğun ölümüne neden olmakla ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

Yetkililer, James ve Marry Mast’in diğer çocuklarının koruma altına alındığını bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı Lüks rezidansta toplanmışlar! Dansözlü eğlence skandalı
Duygulandıran sürpriz! Görüntüler büyük beğeni topladıDuygulandıran sürpriz! Görüntüler büyük beğeni topladı
31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!31 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Validen kuryeye: Geziyorsun da kaybol bak, cezası çok yüksek

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı!

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Milli Piyango büyük ikramiye kazanan numara belli oldu!

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

Korkunç olay! Balkondan düşen adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Sağlıkçılardan yeni yıl halayı! 2021'e korona şarkısıyla girdiler

Sağlıkçılardan koronavirüs halayı

Harvard hocasından 10 dakikada mutlu eden 5 aktivite

Harvard hocasından 10 dakikada mutlu eden 5 aktivite

Asker oğlunu karşısında gören annenin sevinci sosyal medyada gündem oldu

Duygulandıran sürpriz! Görüntüler büyük beğeni topladı

İstanbul'da seyir halindeki motosiklette uyuyan çocuk şaşkına çevirdi

Görenler şaşkına döndü! Seyir halindeyken...

Kadının dalağı 48 saat boyunca vücudunda gezdi

Kadının dalağı 48 saat boyunca vücudunda gezdi

İlginç olay: 62 yaşındaki adamın idrarı yeşile döndü!

İlginç olay: 62 yaşındaki adamın idrarı yeşile döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.