ABD'de 4 yaşında bir kız çocuğu şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

Missouri eyaletinde gerçekleşen olayda Jessica’nın ebeveynleri, komşuları 35 yaşındaki Ethan Mast ve 21 yaşındaki Kourtney Aumen’in, kendilerini şeytanın kızı ele geçirdiğine ikna ettiğini söyledi. Soyadı benzerliğine rağmen polis, aralarında akrabalık ilişkisi olmadığını belirtirken 29 yaşındaki anne Marry Mast, duruma dair “muazzam bir tanrı olayı” ifadelerini kullandı.

Yirmi sekiz yaşındaki baba James Mast müfettişlere, küçük kızın öldürülmesinden önce komşularının onu iki hafta boyunca dövdüğünü söyledi. Kendisinin ve eşinin, kıza cinsel tacizde bulunmaya zorlandığını, aksi takdirde dövülmekle ya da vurulmakla tehdit edildiklerini ekledi.

Daily Mail’in aktardığına göre, komşuların ebeveynlerin evine kamera sistemi kurduğu, bu sayede onları takip edip taleplerine uymalarını sağladığı iddia ediliyor.

Polis ekipleri, Jessica Mast’i bulduğunda vücudunda çok sayıda morluk tespit ederken haberler, Ethan Mast ve Kourtney Aumen’in, küçük kızı deri kemerle dövdüğünü daha sonra gölete batırdığını itiraf ettiği yönünde. Marry Mast de kızının buzlu gölete batırılmasını izlediğini söyledi. Bölgenin şerifi Eric Knox, ebeveynlerin de dövüldüğünü aktardı. Çiftin iki çocuğu daha bulunurken bunlardan iki yaşındaki erkek de komşuların saldırısına uğradı. Bebekse zarar görmedi.