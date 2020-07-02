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ABD'de akılalmaz olay! Korona partisi: Virüsü ilk kapana para ödülü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 21:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Alabama eyaletinde bir grup gencin 'korona partisi' adında çeşitli partiler düzenlediği ve partiden sonra virüsü ilk kapan kişiye para ödülü verildiği ortaya çıktı.

ABD'de akılalmaz olay! Korona partisi: Virüsü ilk kapana para ödülü

Akılalmaz olay ABD’nin Alabama eyaleti Tuscaloosa kentinde yaşandı. Gençlerden oluşan bir grup kendi aralarında eğlenmek için pes dedirtecek bir yöntem icat etti.

Gençler düzenledikleri partilere koronavirüs pozitif olan bir kişiyi çağırarak partide eğleniyor ardından da parti sonrası test yapıyorlar.

COVID-19 POZİTİF OLANA PARA ÖDÜLÜ

Testler sonucunda Covid-19 pozitif olan kişiye partide toplanan para ödül olarak veriliyor.

“SİNİRDEN ÇILGINA DÖNDÜM”

Amerikan CNN televizyonuna da konu olan haberde şehir yönetiminden Sonya McKinstry’nin “Başlarda bunun bir söylenti olduğunu düşündük. Araştırmalarımız sonucunda ise sadece doktorlar değil eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık” dedi.

Olayı öğrendiğinde çılgına döndüğünü belirten McKinstry, geçtiğimiz haftalar boyunca bu şekilde birçok partinin düzenlendiğini doğruladı.

Alabama’da bugüne kadar 39 bine yakın vaka tespit edildi ve bine yakın da can kaybı yaşandı.

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