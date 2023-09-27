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  4. ABD'de Apple mağazasını yağmaladılar! Yağmalama anları kamerada

ABD'de Apple mağazasını yağmaladılar! Yağmalama anları kamerada

27.09.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde en az 100 kişilik bir grup, Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmaladı. Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında mağazalar yağmalandı. Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile bazı giyim mağazalarını bastı.

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Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü.

EN AZ 20 KİŞİ YAKALANDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, Philadelphia’da bir mahkeme dün, geçtiğimiz ay 27 yaşındaki Eddie Irizarry’i bulunduğu araçta öldüren polis memurunu suçsuz bulmuştu. Polis tarafından yapılan açıklamada, yağmalama olayının Irizarry’nin ölümüyle bağlantılı olmadığı kaydedildi. (İHA)

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Apple abd

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