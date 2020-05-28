İlginç aşı anketi: Yüzde 51 'mesafeli'

ABD'de yapılan ankette, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ileride aşı bulunsa bile Amerikalıların yarıdan fazlasının aşıyı kullanma konusunda çekinceli olduğu ortaya çıktı.

The Associated Press-NORC Center ortaklığında gerçekleştirilen ankette, corona virüse karşı aşı geliştirilmesi halinde Amerikalıların aşı yaptırma konusunda kaygılı olduğu kaydedildi.

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 20'si koronavirüs için aşı olmayı reddedeceğini belirtirken, yüzde 31 de kararsız olduğunu dile getirdi.

Aşı olmayı reddeden veya kararsız olan yüzde 51'lik kesim gerekçe olarak "güvenlik" endişesi taşıdıklarını aktarırken, yüzde 49'su ise ailelerini ve toplumu korumak için aşı olacaklarını kaydetti.

LATİN KÖKENLİLER VE AFRO-AMERİKALILAR AŞIYA MESAFELİ

Corona virüs salgınından en fazla etkilenen azınlık grubu olmalarına rağmen, ankette Latin kökenli ve Afro-Amerikan katılımcıların, beyaz Amerikalılara göre aşı olmaya daha soğuk baktıkları ortaya çıktı.

Ankete katılan beyaz Amerikalıların yüzde 56’sı koronavirüs aşısı yaptıracağını söylerken, Latin Amerikalıların yüzde 37’si, siyahilerin ise sadece yüzde 25’i aşı olmayı kabul edeceğini belirtti.

Anketteki yaş dağılımına göre de 60 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 67'si aşı olmayı kabul ederken, 60 yaş altı katılımcılarda ise bu oranın yüzde 40'a düştüğü görüldü.

