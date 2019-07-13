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ABD’de Barry Kasırgası: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

Barry Kasırgası, ABD'nin Louisiana eyaletinde karaya vurarak tropikal fırtınaya dönüştü.

ABD’de Barry Kasırgası: On binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD basınına göre, Meksika Körfezi'nde başlayan Barry Fırtınası, bu sabah itibarıyla birinci kategori kasırga seviyesine ulaştı.

Kasırga, 14.00'te (TSİ 21.00) Louisiana kıyılarına vurdu. Karaya vurmasının ardından şiddeti azalan kasırga, tropikal fırtınaya dönüştü.

77 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Fırtına nedeniyle eyalette 77 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, ağaçların devrildiği belirtildi.

New Orleans Uluslararası Havalimanı'nda da fırtına nedeniyle uçuşların gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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(AA)

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ABD barry kasırgası Louisiana

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