HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de başı boş kaplan paniği! Mahalleli silahla durdurmaya çalıştı

ABD'de başı boş kaplan paniği! Mahalleli silahla durdurmaya çalıştı

11.05.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Houston eyaletindeki bir mahallede bengal kaplanı görülmesi panik anlarının yaşanmasına neden oldu. Eli silahlı bir adam silahını başıboş bir şekilde dolaşan bir kaplana doğrulturken, hayvanın sahibi olduğunu öne süren kişi, sık sık bağırıp ateş edilmemesi gerektiğini söyleyerek kaplanı cipine bindirip hızla gözlerden uzaklaştı.

ABD'de başı boş kaplan paniği! Mahalleli silahla durdurmaya çalıştı

Bengal kaplanının görüldüğü yer Afrika değil, ABD'nin Houston eyaleti. Mahalle sakinlerinin panik halleri sonrası olay yerine polis geldi ama kaplan ve sahibi çoktan gözden uzaklaşmıştı.

MAHALLE DİKEN ÜSTÜNDE

Evinde kaplan beslediği iddia edilen bir kişi mahalle sakinlerinin diken üstünde bir gün geçirmesine neden oldu. Polis gelene kadar başının çaresine bakmaya çalışan bir adam elindeki silahı hayvana doğrulttu. Hayvanının vurulacağını gören adı açıklanmayan kişi ise sık sık ''Ateş etmeyin, ben hallederim'' diye bağırdı ve bir süre sonra dev hayvanı da alıp cipiyle hızla uzaklaştı.

Screenshot_7

Hayvanın sokakta dolaştığı anları Twitter'dan paylaşan mahalleli polislere verdiği ifadede hayvanın boynunda tasma bulunduğunu ve hayvanın sinirli olduğunu ileri sürdüler. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelinin görüldüğü yerde kendilerine haber verilmesini istedi.

Screenshot_8

Screenshot_9

Screenshot_10

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
DSÖ açıkladı: Hindistan varyantı, 'tehdit' varyantına dönüşüyor!DSÖ açıkladı: Hindistan varyantı, 'tehdit' varyantına dönüşüyor!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.