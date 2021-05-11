ABD'de başı boş kaplan paniği! Mahalleli silahla durdurmaya çalıştı

Bengal kaplanının görüldüğü yer Afrika değil, ABD'nin Houston eyaleti. Mahalle sakinlerinin panik halleri sonrası olay yerine polis geldi ama kaplan ve sahibi çoktan gözden uzaklaşmıştı.

MAHALLE DİKEN ÜSTÜNDE

Evinde kaplan beslediği iddia edilen bir kişi mahalle sakinlerinin diken üstünde bir gün geçirmesine neden oldu. Polis gelene kadar başının çaresine bakmaya çalışan bir adam elindeki silahı hayvana doğrulttu. Hayvanının vurulacağını gören adı açıklanmayan kişi ise sık sık ''Ateş etmeyin, ben hallederim'' diye bağırdı ve bir süre sonra dev hayvanı da alıp cipiyle hızla uzaklaştı.

Hayvanın sokakta dolaştığı anları Twitter'dan paylaşan mahalleli polislere verdiği ifadede hayvanın boynunda tasma bulunduğunu ve hayvanın sinirli olduğunu ileri sürdüler. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüphelinin görüldüğü yerde kendilerine haber verilmesini istedi.





