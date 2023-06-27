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ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan Francis Suarez'den "Uygur ne?" gafı

27.06.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan Francis Suarez, katıldığı televizyon programında bir gafa imza attı. Suarez, sunucunun "Kampanyanız sırasında Uygurlardan bahsedecek misiniz?" sorusuna "Uygur ne?" yanıtını verdi. İşte haberin detayları...

ABD'de başkanlık seçimlerine aday olan Francis Suarez'den "Uygur ne?" gafı

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur azınlıktan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Suarez'in, Uygurları tanımaması dikkati çekti.

Suarez, "Kampanyanız sırasında Uygurlardan bahsedecek misiniz?" sorusuna "Ne?" yanıtını verdi.

Sunucunun "Uygurlar?" diye tekrarlaması üzerine Suarez, "Uygur ne?" dedi. Sunucunun Suarez'e tepkisi, "Tamam, buna geri döneceğiz. Bu konuda akıllı olmalısınız." şeklinde oldu.

ABD dış politikasının önemli unsurlarından Çin ile ilişkiler ve rekabeti bağlamında muhtemel bir başkan adayının Uygurları tanımaması Amerikan basınında geniş yer buldu.

Suarez'in "Uygur ne?" sorusu akıllara, 2016 yılında başkanlık seçimleri için yarışan Özgürlükçü Parti adayı Gary Johnson'ın iç savaşın yoğun olduğu bir dönemde Suriye'nin Halep kentindeki durumla ilgili soruya "Halep nedir?" yanıtını vermesini hatırlattı.

Suarez, iki hafta önce, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu duyurmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Çin, son yıllarda başta ABD olmak üzere Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor. (AA)

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