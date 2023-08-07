ABD’de bilim insanları başardı: Nükleer füzyondan ikinci defa enerji üretimi

Dünyadaki nükleer reaktörler, nükleer fisyon denilen ve ağır bir elementin atomlarının parçalanarak hafif elementlere dönüştürülmesinde açığa çıkan enerjiyle çalışıyor. Bilim insanları ise 1950’den bu yana Güneş'te her an olan, iki hafif elementin kaynaşarak daha ağır bir elemente dönüşmesi olan nükleer füzyon üzerinde çalışıyor.

Aralık ayında yapılan bir denemede bu konuda önemli bir başarıya ulaşılmıştı.

5 Aralık’ta yapılan deneyde bilim insanları bir yakıtın üstüne lazer tutarak iki hafif atomu daha yoğun bir atom olarak birleştirmeyi başarmıştı.

ABD Enerji Bakanlığı, lazerin 2.05 megajul harcamasına karşın füzyon sonucu 3.15 megajul enerji elde edildiğini söylemişti.

İKİNCİ DEFA NÜKLEER FÜZYONDAN ENERJİ ÜRETMEYİ BAŞARDILAR

BBC'nin haberine göre, ABD’de bilim insanları şimdi de bir nükleer füzyon reaksiyonundan ikinci defa net enerji üretmeyi başardıklarını açıkladı.

California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz’daki deneyde, Aralık’takinden daha fazla enerji elde edildi.

Laboratuvar sözcüsü, deney sonuçlarının hâlâ incelendiğini de ekledi.



