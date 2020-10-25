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ABD'de bir adam bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

ABD’li Michael Christiansen bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiye kazandı. Yerel medyaya konuşan Michael Christiansen, “İnanamadım. Gerçek olduğunu düşünmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

ABD'de bir adam bir yıl içinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

ABD’nin Nebraska eyaletinde yaşayan Michael Christiansen, bir yıl içerisinde iki kez büyük ikramiyeyi kazandı. Ayın başında 100 bin dolarlık ödülü kazanan Christiansen, Mart ayında da 50 bin dolar kazanmıştı.

'GERÇEK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİM'

Yerel medyaya konuşan Christiansen, “İnanamadım. Gerçek olduğunu düşünmedim” diyerek şaşkınlığını dile getirirken kazandığı ödülle yeni bir garaj inşa etmek istediğini ve paranın bir kısmını da emekliliği için ayırmak istediğini belirtti.

Christiansen aynı zamanda ölen kız kardeşinin yaşadığı evi satın almayı da deneyeceğini belirtti.

Kaynak: DHA


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