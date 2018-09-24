ABD'de bir ilk! Bu geneleve tepki yağıyor

"Kendine arkadaş arayanlara eşsiz bir hizmet sunuyoruz. Bizim seks bebeklerimizin amacı yoğun bir haz sağlamak. Biz his ve temas açısından derin ve tatmin edici bir deneyim sağlıyoruz. Sınırlama olmadan fantezilerinizi gerçekleştirmeniz için uğraşıyoruz."

Firmanın Kanada'daki şubesinde yarım saat için 17 Euro, bir saat için 70 Euro, iki saatlik bir deneyim için 120 Euro ödemeniz gerekiyor.

Texas eyaletinin Houston kentinde açılacak olan genelevde çalışan robotların bir kısmı sadece temaslara sesli tepki verirken, bazılarında ise yapay zeka bulunduğu için diyaloğa girilebiliyor.

Kinky S Dolls'un açmayı planladığı genelevin çalışan seks robotları olacak. Müşteriler bu robotları satın almak yerine kiralıyarak özel odalarda, renkli cinsel deneyimler yaşayabilecek.

BU GENELEVİN DİĞERLERİNDEN NE FARKI VAR?

HİJYEN ÖNEMLİ

Öte yandan ürünlerin anti-bakteriyal olduğunu söyleyen şirket, her temastan sonra seks robotlarının temizlendiğini aktardı.

DİNİ GRUPLARDAN TEPKİ

Öte yandan açılması planlanan geneleve dini gruplardan tepki büyük. Hayatını seks ticaretiyle mücadeleye adayan Micah Gamboa bu genelevin erkekleri tecavüze alıştıracağını söylüyor.

"Şimdi sırada ne var? Çocuk robotlar mı? Bu işin bir hattı, hududu yok mu?"

Gamboa şimdiye kadar 5 bin 800 kişinin, açılması planlanan genelevi engellemek için imza verdiğini söyledi.

