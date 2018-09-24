HABER

ABD'de bir ilk! Bu geneleve tepki yağıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

ABD'nin Houston kentinde açılması planlanan ilk seks robotu genelevi şimdiden büyük tepkilere maruz kalıyor.

ABD'de bir ilk! Bu geneleve tepki yağıyor

Özellikle dini grupların hedefinde olan genelev, 'erkeklere tecavüzcü olmayı öğretiyor' gerekçesiyle eleştiri bombardımanına tutuluyor.

0_THP_CHP_290718SLUG_3437JPG

BU GENELEVİN DİĞERLERİNDEN NE FARKI VAR?

Kinky S Dolls'un açmayı planladığı genelevin çalışan seks robotları olacak. Müşteriler bu robotları satın almak yerine kiralıyarak özel odalarda, renkli cinsel deneyimler yaşayabilecek.

DOKUNUŞLARA SESLİ TEPKİ VERİYORLAR

Texas eyaletinin Houston kentinde açılacak olan genelevde çalışan robotların bir kısmı sadece temaslara sesli tepki verirken, bazılarında ise yapay zeka bulunduğu için diyaloğa girilebiliyor.

Firmanın Kanada'daki şubesinde yarım saat için 17 Euro, bir saat için 70 Euro, iki saatlik bir deneyim için 120 Euro ödemeniz gerekiyor.

81dbf673790b3307a514babfc12c821a

FANTEZİDE SINIR YOK!

Seks robotlarının internet sitesinde yer alan bilgilerde şu vaatler yer alıyor.

"Kendine arkadaş arayanlara eşsiz bir hizmet sunuyoruz. Bizim seks bebeklerimizin amacı yoğun bir haz sağlamak. Biz his ve temas açısından derin ve tatmin edici bir deneyim sağlıyoruz.
Sınırlama olmadan fantezilerinizi gerçekleştirmeniz için uğraşıyoruz."

Sex-robot-report-warning-826579

HİJYEN ÖNEMLİ

Öte yandan ürünlerin anti-bakteriyal olduğunu söyleyen şirket, her temastan sonra seks robotlarının temizlendiğini aktardı.

DİNİ GRUPLARDAN TEPKİ

Öte yandan açılması planlanan geneleve dini gruplardan tepki büyük. Hayatını seks ticaretiyle mücadeleye adayan Micah Gamboa bu genelevin erkekleri tecavüze alıştıracağını söylüyor.

"Şimdi sırada ne var? Çocuk robotlar mı? Bu işin bir hattı, hududu yok mu?"

Gamboa şimdiye kadar 5 bin 800 kişinin, açılması planlanan genelevi engellemek için imza verdiğini söyledi.

PARTNERMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybettiMeşhur tatlıyı yiyen 30 kişi hayatını kaybetti
Kavanaugh’a İkinci SuçlamaKavanaugh’a İkinci Suçlama
Merkel Maaßen krizindeki kişisel hatasını kabul ettiMerkel Maaßen krizindeki kişisel hatasını kabul etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD genelev tepki seks seks robotu seks oyuncağı Kinky S Dolls

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

Derin Talu'nun 2 yıl önceki hali şoke etti

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Ryugu astroidine inen Hayabusa 2'den ilk fotoğraflar dünyaya ulaştı!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Fuhuş pazarlığı rezaletle bitti!

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda

Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda

49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Avrupa'da 'Katla' paniği

Avrupa'da 'Katla' paniği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.