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ABD'de bir katil kurşuna dizilerek idam edilmeyi talep etti!

21.04.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Nevada eyaletinde 15 yıldır idam edilen ilk insan olması gündemde olan bir katil, ölümcül doz verilmesi yerine kurşuna dizilerek öldürülmeyi talep etti.

ABD'de bir katil kurşuna dizilerek idam edilmeyi talep etti!

Alınacak karara göre haziranda idam edilmesi gündemde olan Zane Michael Floyd'un avukatları, bu talebin bir "geciktirme taktiği olmadığını" ifade etti.

Avukatlar kurşuna dizilmenin "daha az acı verici" olduğunu ifade etti.

Ayrıca avukatlar, Floyd'un eyaletin sunduğu üç dozlu idamı istemediğini ifade etti. Yasalara göre ölümcül doza alternatif sunması gereken Floyd, kurşuna dizilmeyi seçti.

ABD'de sadece Mississippi, Oklahoma ve Utah eyaletleri idama izin veriyor. Prosedür 2010 yılından bu yana hiç kullanılmadı.

Savcılar Floyd için idam izni isteyeceklerini duyurmuştu. 45 yaşındaki Floyd, 1999 yılında Las Vegas'ta 4 kişiyi vurarak öldürmüştü.

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