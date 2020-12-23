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ABD’de bir mağazada PlayStation 5 için yumruklu kavga

23.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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ABD’de bir mağazada PlayStation 5 için yumruklu kavga

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletindeki bir süpermarkete iki kadının PlayStation 5 kavgası mağazadaki diğer müşteriler tarafından telefonla görüntülendi. Yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavganın sonunda, iki kadın da istedikleri ürünü satın alamadan mağazadan ayrıldı.

Kuzey Karolina’nın en büyük şehri Charlotte’taki Walmart alışveriş merkezinde müşterilerin kamerasına, PlayStation 5 satın almak için uzun süre kuyrukta bekleyen iki kadın arasında yaşanan kavga yansıdı.

13 Aralık’ta çekilen videoya göre, başta sözlü ilerleyen tartışma, sinirlerin gerilmesi ile yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri başına aldığı darbeler nedeniyle bilincini yitirdi. Bunun üzerine mağazadaki diğer müşteriler ayakta olan kadını olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayın neticesinde ise iki kadın da çok istedikleri Playstation 5’i alamadan mağazadan ayrılmak zorunda kaldı.

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