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ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı

03.12.2020 15:50 | Son Güncelleme:
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ABD'de buz tutan nehirde mahsur kalan köpek kurtarıldı

ABD'de bir köpek buz tutmuş nehrin ortasında 5 saat mahsur kaldı. Ekipler onu kurtarmak için seferber oldu.

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde Labrador Retriever cinsi köpek üzeri buz kaplı nehirde yaklaşık 5 saat mahsur kaldı.

Köpeğin sesini duyan bölge sakinleri itfaiyeyi aradı. Köpeğin üzerindeki buz çok ince olması nedeniyle kırılma tehlikesine karşı kurtarma operasyonu titizlikle yürütüldü.

Hem köpeği hem de kendilerini tehlikeye atmamak için dalış eğitimi olan itfaiyeciler görevlendirildi.

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Dalgıç kıyafetlerini giyen itfaiye ekibi emekleyerek köpeğin beklediği noktaya ulaştı.

Soğuktan havlayamayan köpeğin kurtarılmasının ardından sahibine teslim edildi.

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