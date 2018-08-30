ABD'de çok konuşulacak anket! 'Düşman olarak görüyoruz'

MAK Danışmanlık tarafından 15–20 Ağustos 2018 tarihleri arasında 30 büyükşehirde 5 bin 900 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ‘Türkiye- ABD ilişkilerine toplumsal bakış’ başlığıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türk milleti ABD’yi artık bir müttefik ülke değil düşman olarak görüyor.
Araştırmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yönelik açıklamaların da destek gördüğü ortaya çıktı. İşte araştırmanın sonuçları:
'ABD'Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORUZ'
‘Son gelişmeleri de dikkate aldığımızda ABD’nin halen Türkiye’nin müttefiki / dostu olduğunu söyleyebilir miyiz’ şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88’inin ‘Hayır’ dediğine dikkat çeken araştırma şirketi, bunun yorumu için ise “Toplum, ABD’yi net olarak Türkiye Cumhuriyetine karşı hasmane tavırlar geliştiren bir düşman olarak algılamaktadır” denildi.
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye sert karşı tavrını onaylıyor musunuz, şeklindeki soruya kararsızlarda dağıtıldıktan sonra her dört kişiden üçü ‘evet’ diyerek destek verdi.
Türkiye’nin ABD ’nin ambargo ve müeyyide tehditleri karşısında Rusya ile başta askeri olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesini destekliyor musunuz, şeklindeki soruya ise kararsızlar hariç toplumun yüzde 62’si ‘evet’ yanıtını verdi.
ABD başta olmak üzere Batı’nın son dönemdeki Türkiye’ye karşı baskı ve olumsuz tavırlarına karşı sizi tatmin edecek en iyi cevap ne olurdu, sorusuna ise katılımcıların yüzde 25’i ‘ İncirlik Üssü ’nün kapatılması, yüzde 20’si Ayasofya’nın ibadete açılması, yüzde 15’i NATO dışı alternatiflere yönelmek, yüzde 10’u AB dışı alternatiflere yönelmek yanıtını verdi.
EN İYİ TEPKİ İNCİRLİK ÜSSÜ'NÜN KAPATMAK
Amerikaya en iyi tepki İncirlik Üssü’nün kapatılması.
Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!
AK Parti'den 'erken yerel seçim' açıklaması
Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'
Şırnak'ta büyük operasyon! İstihbarat geldi düğmeye basıldı
Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler
Dinini değiştirip Müslüman olan Alman kadın gözyaşlarına boğuldu
ABD'yi sarsan 'Beyaz Saray' fotoğrafı
Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili
Bakanlık'tan flaş Selahattin Demirtaş açıklaması!
Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum