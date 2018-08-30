ABD'de çok konuşulacak anket! 'Düşman olarak görüyoruz'

MAK Danışmanlık tarafından 15–20 Ağustos 2018 tarihleri arasında 30 büyükşehirde 5 bin 900 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ‘Türkiye- ABD ilişkilerine toplumsal bakış’ başlığıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Türk milleti ABD’yi artık bir müttefik ülke değil düşman olarak görüyor.

Araştırmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye yönelik açıklamaların da destek gördüğü ortaya çıktı. İşte araştırmanın sonuçları:

'ABD'Yİ DÜŞMAN OLARAK GÖRÜYORUZ'

‘Son gelişmeleri de dikkate aldığımızda ABD’nin halen Türkiye’nin müttefiki / dostu olduğunu söyleyebilir miyiz’ şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88’inin ‘Hayır’ dediğine dikkat çeken araştırma şirketi, bunun yorumu için ise “Toplum, ABD’yi net olarak Türkiye Cumhuriyetine karşı hasmane tavırlar geliştiren bir düşman olarak algılamaktadır” denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye sert karşı tavrını onaylıyor musunuz, şeklindeki soruya kararsızlarda dağıtıldıktan sonra her dört kişiden üçü ‘evet’ diyerek destek verdi.