ABD'de çöken bina 11 Eylül saldırılarını hatırlattı, bir çocuğun enkaz altından sesi böyle duyuldu: Lütfen beni bırakma

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki sahil kasabası Surfside'da yer alan ve kısmi çökme yaşanan 12 katlı Champlain Towers South Condo binasında kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin enkazdan çıkarıldığı ve 15 ailenin ise kendi imkanlarıyla binayı terk ettiği bildirilmişti. Olayda binada bulunan 136 daireden 55'inin çökmeden etkilendiği bildirildi.

Enkaz altından çıkarılan bir çocuk da hasarlı binadan kurtarılan 35 kişiden biriydi. Yan binada oturan komşu Nicholas Balboa, söz konusu çocuğun yardım çığlıklarını duyup hemen yetkililere haber verdi.

'LÜTFEN BENİ BIRAKMA'

CNN'e konuşan Balboa, ''Enkazı gördüğümde ve o yardım çığlığını duyduğumda 11 Eylül saldırılarını düşündüğünü ve gözlerinin önüne gelen sahnenin 'korku filminden fırlamış' bir şeye benzediğini söyledi ve ekledi: O sırada elimi enkaz altına soktum ve bir çocuk elinin kıpırdadığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim ve onlarla birlikte sesi geldiği yönde enkaz kaldırma işine koyuldum. Çocuk defalarca 'Lütfen beni bırakma' diyordu. Bu inanılmaz bir andı. Ben de ona onu bırakmayacağımızı söylüyordum. Onu enkazdan çıkarabildik ve şu an hastanede. Umarım ailesi de kurtulmuştur.

Öte yandan Miami-Dade Acil Durum Yönetimi müdürü Frank Rollason, Miami Herald'a kurtarma ekiplerinin bir anne ve çocuğu kurtardığını, ancak onu enkazdan çıkarmak için kadının bacağının kesilmesi gerektiğini söyledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BİR HAFTA SÜREBİLİR

Kurtarma ekipleri şu anda hayatta kalanlar için enkazda makineler, köpekler ve ses teknolojisi kullanıyor. Yetkililer, daha fazla insanın ölebileceğinden veya enkaz altında kalmasından korkuyor ve kurtarma çabalarının bir hafta sürebileceğini söylüyorlar.

''BİNA PANKEK GİBİYDİ''

Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, "Bina kelimenin tam anlamıyla pankek gibi üst üste bir haldeydi. Bu yürek parçalayıcı bir durum. İnsanları canlı çıkarmayı umuyoruz ama zaman da geçiyor. Binanın önemli ölçüde dolu olduğunu biliyoruz'' şeklinde konuştu.



