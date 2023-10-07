HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD'de çürümüş 115 ceset bulundu!

ABD'de çürümüş 115 ceset bulundu!

07.10.2023 00:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde şikayet üzerine yapılan aramada, 115 çürümüş ceset kalıntılarına rastlandığı açıklandı.

ABD'de çürümüş 115 ceset bulundu!

Fremont İlçe Polis Ofisinden yapılan açıklamada, etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, "Doğaya Dönüş Cenazeevi"nde inceleme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda uygunsuz şekilde bekletilen çürümüş 115 cesede rastlandığı kaydedildi.

İlçe Şerifi Allen Cooper, soruşturmanın ilerleyebilmesi ve çürümüş ceset kalıntılarının kimlere ait olduğunun tespit edilebilmesi için ailelere çağrıda bulundu.

Freemont polisi, cenazeevinde bekletilen ceset kalıntılarının sağlığı tehdit edecek bir durum oluşturmadığını bildirdi. Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli'de operasyon! 2 sığınak imha edildiTunceli'de operasyon! 2 sığınak imha edildi
İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölüİki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü
Suriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! 15 hedef imha edildiSuriye'nin kuzeyine bir hava harekatı daha! 15 hedef imha edildi
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Colorado abd

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

11 yaşındaki otizmli çocuk cinsel saldırıya uğradı! "Olanlar karşısında şok oldu"

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.