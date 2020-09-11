ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı

ABD'de ilk defa dev bir bakanın başına kadın CEO atandı. Citigroup'tan yapılan açıklamada, Michael Corbat'ın 8 yıldır sürdürdüğü CEO'luk görevinden Şubat 2021'de emekli olmayı planladığı duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda bankanın küresel tüketici bankacılığı biriminin yönetiminde olan Jane Fraser'ın Citigroup'un yeni üst yöneticisi olarak seçildiği bildirildi.

Dev bir Wall Street bankasının ilk kadın CEO'su olacak Fraser'ın 16 yıldır Citigroup bünyesinde çalıştığı ve Corbat'ın emekli olmasının ardından görevi devralacağı aktarıldı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR CEO OLACAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michael Corbat, bankanın finansal performansının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi 8 yıllık süreçte istikrarlı bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Corbat, Fraser ile uzun yıllar çalıştığını ve kendisinden sonra görevi devralacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek "Liderliği, deneyimi ve değerleriyle olağanüstü bir CEO olacağını biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

