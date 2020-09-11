HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı

ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 11:59 | Son Güncelleme

Citigroup CEO'su Michael Corbat'ın Şubat 2021'de emekliliğe ayrılmasının ardından Jane Fraser'in görevi devralacağı açıklandı. Böylece tarihte ilk defa Wall Street'in dev bankalarından birisinin başına bir kadın atandı.

ABD'de dev bir bankanın başın ilk defa kadın CEO atandı

ABD'de ilk defa dev bir bakanın başına kadın CEO atandı. Citigroup'tan yapılan açıklamada, Michael Corbat'ın 8 yıldır sürdürdüğü CEO'luk görevinden Şubat 2021'de emekli olmayı planladığı duyuruldu.

Açıklamada, halihazırda bankanın küresel tüketici bankacılığı biriminin yönetiminde olan Jane Fraser'ın Citigroup'un yeni üst yöneticisi olarak seçildiği bildirildi.

Dev bir Wall Street bankasının ilk kadın CEO'su olacak Fraser'ın 16 yıldır Citigroup bünyesinde çalıştığı ve Corbat'ın emekli olmasının ardından görevi devralacağı aktarıldı.

'OLAĞANÜSTÜ BİR CEO OLACAK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michael Corbat, bankanın finansal performansının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi 8 yıllık süreçte istikrarlı bir gelişme gösterdiğini kaydetti.

Corbat, Fraser ile uzun yıllar çalıştığını ve kendisinden sonra görevi devralacak olmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek "Liderliği, deneyimi ve değerleriyle olağanüstü bir CEO olacağını biliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
Çin'de otelde şiddetli patlamaÇin'de otelde şiddetli patlama
EKPSS erteleniyor mu?EKPSS erteleniyor mu?
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Cüneyt Özdemir'den Nusret ve altınlı cappuccino yorumu!
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor
Doğu Akdeniz krizini çözmek için Pompeo devreye giriyor
Çin'de otelde şiddetli patlama
Çin'de otelde şiddetli patlama
2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı
2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı
Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!
Araştırmaya gittiği yerliler tarafından öldürüldü!
Kolombiya'da polis şiddeti protestoları: 10 ölü
Polis şiddeti protestolarında 10 kişi öldü!
ABD'de yangınlar durulmuyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi
Yangınlar durdurulamıyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.