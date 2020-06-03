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ABD de emekli komiser, yağmacılar tarafından vuruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü.

ABD de emekli komiser, yağmacılar tarafından vuruldu

St. Louis kentinde eski polis komiseri David Dorn (77), bir mağazayı yağmacılardan korurken vurularak öldürüldü.

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesi, ülke genelinde protestoları tetikledi. Ancak Floyd için düzenlenen protestolar, kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Missouri eyaletindeki St. Louis kentinde 38 yıl komiserlik yapan David Dorn, bir mağazanın önünde, kaldırımda vurulmuş halde bulundu.

‘MAĞAZAYI YAĞMACILARDAN KORURKEN VURULDU’

Olay, yerel saatle 02.30 sıralarında meydana geldi. Arkadaşının mağazasının alarmlarının çaldığını öğrenen David Dorn, olay yerine gitti. Mağazayı yağmalamaya çalışanları durdurmak istediği belirtilen Dorn, yağmacılar tarafından vuruldu.

‘KİMSE YARDIM ETMEDİ’

Eski komiser Dorn’un vurulduktan sonra kaldırıma düştüğü, ancak kimsenin kendisine yardım etmediği belirtildi. Bir kişinin de Dorn yerde kan kaybettiği sırada sosyal medyadan görüntüleri canlı yayınla paylaştığı bildirildi.

TRUMP’TAN DAVID DORN PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, eski polis komiseri David Dorn’un öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, yaptığı paylaşımda, “Dün gece aşağılık yağmacılar tarafından vahşice vurulan ve öldürülen St. Louis polis komiseri David Dorn’un ailesine başsağlığı diliyoruz. Polis memurlarımızı, belki de her zamankinden daha fazla onurlandırıyoruz. Teşekkür ederim!” ifadelerini kullandı.

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