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ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Pilot uçağı düşürmeye çalıştı...

23.10.2023 22:56 | Son Güncelleme:
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ABD’de bir pilot, Alaska Havayolları'na ait Everett-San Francisco seferini yapan uçağı düşürmeye çalıştı. Uçuş sırasında görevde olmadığı belirtilen pilot tutuklandı.

ABD'de facianın eşiğinden dönüldü! Pilot uçağı düşürmeye çalıştı...

Alaska Havayolları’nın 2059 sefer sayılı Washington eyaletinden yer alan Everett kentinden California eyaletinde yer alan San Francisco kentine yapılan uçuş sırasında görevde olmayan 44 yaşındaki pilot Joseph David Emerson, uçağı düşürmeye çalıştığı şüphesiyle tutuklandı.

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MOTORLARI BOZMAYA ÇALIŞMIŞ...

Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, zanlının “uçağın motorlarını bozmaya çalıştığı” ancak başaramadan etkisiz hale getirildiği belirtildi. Mürettebatın olayı Hava Trafik Kontrol Bürosu’na anında aktardığı ve pilotlardan birinin Hava Trafik Kontrol Bürosu’na “Motorları bozmaya çalışan adamı yakaladık, şu an arka tarafta, sakin duruyor” dediği bildirildi.
Uçakta 83 kişi vardı
Uçuş esnasında uçakta 80 yolcu ve kabin ekibi dahil toplam 83 kişinin bulunduğu aktarılarak, zanlının uçağı kullanmadığı, ancak kaptan pilot ve ikinci pilot ile kokpitte olduğu ifade edildi. Zanlının yakalanmasının ardından uçak, Oregon eyaletinde yer alan Portland’a acil iniş yaptı.

Polis ekiplerine teslim edilen zanlı, 83 kez “cinayete teşebbüs”, 83 kez “dikkatsizce tehlikeye atma” ve “bir hava aracına zarar verme” suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, zanlının Multnomah Gözaltı Merkezi’nde tutulduğu ifade edildi.

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FBI OLAYI İNCELİYOR

Olay, Portland Polis Departmanı ve FBI tarafından ele alınırken, FBI, “Bu olayın hiçbir tehlike arz etmediğini ve seyahatin güvenli olduğunu” aktardı. Yolcular, olayın ardından başka bir uçakla San Francisco’ya doğru tekrar havalandı. (İHA)

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Pilot uçak abd

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