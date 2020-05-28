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ABD'de 'George Floyd' isyanı büyüyor! Minnesota'da 'acil durum' ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2020 23:59 | Son Güncelleme

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine yönelik protestolar devam ederken, çıkan kargaşada bir protestocunun silahla vurularak hayatını kaybettiği, 5'inin tutuklandığı bildirildi. Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz acil durum ilan ettiğini ve olayları yatıştırmak için Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı.

Siyahi Floyd'un hayatını kaybettiği Minneapolis kentindeki olaylar devam ederken, polis şefi John Elder bir basın toplantısı düzenleyerek son olayları değerlendirdi.

Elder, protestolar esnasında çıkan çatışmada bir kişinin vurularak öldürüldüğünü, yağma ve ateşe verme hadiselerine karışan 5 kişinin ise gözatına alındığını bildirdi.

Yerel medyadaki haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericilerin, Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınlarında, farklı noktalarda protestolara devam ettiği, polisle yer yer çatışmaların yaşandığı belirtildi.

Polis şefi Elder, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ve kentteki güvensiz ortamın oluşmasında kendilerinin de payının bulunduğunu kabul ettiklerini söyledi.

'George Floyd' protestoları büyüyor

MAĞAZA YAĞMALARI ARTIYOR

MAĞAZA YAĞMALARI ARTIYOR
Öte yandan Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurlarının yargılanması istemiyle başlayan protestolarda, bazı mağazaların yağmalandığı görüntüler Amerikan medyasında yer almaya devam ediyor.
Öfkeli kalabalık, civarda bulunan büyük mağaza zinciri Target başta olmak üzere bazı alışveriş merkezlerini talan ederken bazı iş yerlerini de ateşe verdi.
Diğer yandan kendilerine "ağır silahlı denetçiler" adını veren bir grup beyaz Amerikalı'nın da yerel işletmelerin dışında nöbet tutmaya başladıkları anlar kameralara yansıdı.

'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ

'ACİL DURUM' İLAN EDİLDİ
Minnesota eyaletinde Vali Tim Walz, bir basın toplantısı ile eyalet genelinde acil durum ilan ettiğini ve eyaletin Ulusal Muhafız Birliğini aktive ettiğini duyurdu.
Eyaletin Minneapolis kentinde iki gündür devam eden protestolarla mücadelede bölge polisinin yetersiz kalması üzerine Ulusal Muhafızları harekete geçirdiğini söyleyen Vali Walz, "Personel ekipmanları tedarik etmek ve mevcut durumu iyileştirmek için bu kararı haldık." değerlendirmesini yaptı.
Protestoların kalabalıklaşması ve bazı bölgelerde yağmaya dönüşmesi üzerine bugün yerel yöneticiler halka sakinleşme ve barışçıl bir şekilde protestolarına devam etme çağrısında bulunmuştu.
Çağrıların karşılık bulmaması üzerine valinin çareyi acil durum ilan etmekte ve Ulusal Muhafızları harekete geçirmekte bulduğu kaydedildi.
Yaşanan şiddet olayları ve diğer gelişmeler üzerine, bölgedeki otobüs ve hafif raylı sistemlerin de devre dışı bırakıldığı duyuruldu.

PROTESTOLAR DİĞER EYALETLERE DE SIÇRADI

PROTESTOLAR DİĞER EYALETLERE DE SIÇRADI
Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoların diğer bazı eyaletlere de sıçradığı bildirildi. Memphis'te polis binasının dışında toplanan kalabalık, "Adalet yoksa barış da yok" şeklinde slogan atarken, Los Angeles'ta da protestocuların bir otoyolu kapattığı kaydedildi.
46 yaşındaki George Floyd, önceki akşam, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.
"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor. (AA)

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