HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!

ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Louisiana Eyaleti’nde, polis memurlarının bir operasyon sırasında, betonla benzerliği nedeniyle ‘gri ölüm’ adı verilen yeni ölümcül uyuşturucuya rastlandı.

ABD’de ‘gri' alarmı: Dokunmak bile ölümcül olabilir!

Yerel KLFY televizyonuna konuşan St. Mary Parish Şerif Ofisi Sözcüsü David Spencer, ilk kez böyle bir maddeyle karşılaştıklarını söyledi.

Uyuşturucunun eroin, fentanil ve bir dizi tehlikeli opioid içerdiği ifade edilirken çok küçük dozun bile insanı ölebileceği kaydedildi.

Uyuşturucu renginin betonu andırdığını söyleyen Spencer, maddeye dokunmanın bile çok tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Polis Sözcüsü, “Bu bilgileri kesinlikle insanlara ulaştırmamız gerekiyor. Böyle onlar bunun yeni bir şey olduğunu bilecek” dedi.

Bu uyuşturucuya rastlayacak olan vatandaşlardan derhal polisi araması istendi.

‘Gri ölüm’ ilk kez 2017’de Alabama ve Georgia eyaletlerinde ortaya çıkmıştı. Daha sonra Ohio ve Pennsylvania eyaletlerine yayılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER İşte dünyanın en zengin kedisi İşte dünyanın en zengin kedisi
Trump'ın aklanmasından sonra Pelosi'den ilk açıklamaTrump'ın aklanmasından sonra Pelosi'den ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD gri ölüm Dokunmak Ölümcül

En Çok Okunan Haberler

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

İmalı paylaşım! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve çığ uyarısı yapıldı

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Ünlü yapımcının tecavüzünü anlattı! 'Cinsel ilişki sonrası...'

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Polis memuru, otomobilini çalan 17 yaşındaki genci öldürdü

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı

Gören oraya koştu! Gözlerini kırpmadan izlediler

Gören oraya koştu! Gözlerini kırpmadan izlediler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Trump imzayı attı! Resmen başladı

Trump imzayı attı! Resmen başladı

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cameron'un koruması tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Cameron'un koruması tabancasını uçak tuvaletinde unuttu

Zihinsel engellileri öldüren caniden dehşet ifadeler

Zihinsel engellileri öldüren caniden dehşet ifadeler

Trump'ın aklanmasından sonra Pelosi'den ilk açıklama

Trump'ın aklanmasından sonra Pelosi'den ilk açıklama

Süleymani'nin ardından İran'a bir darbe daha!

Süleymani'nin ardından İran'a bir darbe daha!

Karantina altındaki gemiden kötü haber: Yükseldi!

Karantina altındaki gemiden kötü haber: Yükseldi!

Rusya'da denizdeki buzullar sahile vurdu!

Şaşırtan görüntü! Sahile vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.