ABD'de harekete geçildi! Acil durum: Göçmen otobüsleri işaret edildi "10 milyon dolar..."

ABD'de göçmenler konusu gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. ABD'nin başkenti Washington'a Teksas ve Arizona'dan gelen göçmen otobüsleri nedeniyle yeni bir karar alındı. Buna göre, Washington’da "acil durum" ilan edildi. İşte detaylar...

WASHINGTON'DA ACİL DURUM

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser tarafından alınan kararın gerekçesi olarak, ABD-Meksika sınırındaki Teksas ve Arizona eyaletlerinden gönderilen göçmen otobüsleri gösterildi. Kentte bu nedenle "acil durum" ilan ettiklerini belirten Bowser, bu sayede İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak göçmen hizmetleri ofisi kurabileceklerini ve gelen göçmenlere mali destek verebileceklerini kaydetti.

10 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Yeni bir Göçmen Hizmetleri Ofisi oluşturarak gelen göçmenleri desteklemek için bir bildiri yayınlayan Bowser, 10 milyon dolarlık bir bütçe ayıracaklarını açıkladı. Teksas Valisi Greg Abbott, Nisan ayından bu yana Washington’a 7 bin 900’den fazla, Arizona’ya ise yaklaşık bin 700 göçmen gönderildiğini belirtmişti. ABD'de Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor. (İHA/AA)





