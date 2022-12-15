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ABD'de havalimanında korkunç olay! Saniye saniye görüntülendi

15.12.2022 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Atlanta Hartsfield-Jackson Havaalanı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Hızla giden bir kamyon Delta Havayolları’nda görevli bir kadına çarptı. Olay saniye saniye görüntülenirken, kadının kaza sebebiyle beyin sarsıntısı geçirdiği ve ve vücudunda kafatası dahil birçok kemiğin kırıldığı belirtildi.

ABD'de havalimanında korkunç olay! Saniye saniye görüntülendi

Atlanta şehrinde yer alan Hartsfield-Jackson Havaalanı'ndaki apronda geçtiğimiz 10 Aralık’ta yaşanan olayda Delta Havayolları’nda çalışan Camdyn Davis adlı bir yer işçisi, hava yoluna ait bir Boeing 717 uçağına yol gösterdiği sırada hızla seyreden bir kamyon tarafından ezildi. Havaalanının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde hava yolu çalışanı kadının elindeki ışıkla az ilerdeki uçağı yönlendirdiği sırada kamyonun hızla gelerek kendisine çarptığı anlar görülüyor.

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SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Ezilen işçi Camdyn Davis'in annesi kızının kaza sebebiyle beyin sarsıntısı geçirdiğini ve vücudunda kafatası dahil birçok kemiğin kırıldığını belirterek, aldığı yaralardan sonra eski haline gelebilmesi için uzun bir sürenin geçmesi gerektiğini ifade etti. Yaralanan kadının tedavi sürecine maddi destek vermek amacıyla sosyal medyada bir kampanya başlatıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Delta Havayolları olayın ardından yaptığı açıklamada yaralanan çalışanın hastanede tedavi gördüğünü ve hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek kazanın araştırıldığını bildirdi. Atlanta Polis Departmanı ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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havalimanı abd

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