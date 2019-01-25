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Trump istediğini aldı, ABD'de kriz çözüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.01.2019 22:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, "Federal hükümet geçici süreliğine açılacak" dedi.

Trump ve demokratlar anlaştı. ABD'de Başkan Donald Trump ve Demokratlar, hükümetin kapanması konusunda anlaşmaya vardı. ABD'de ülkenin en uzun süreli hükümetin kapanmasına neden olan krizi çözüldü.

TRUMP: ANLAŞMAYI DUYURMAKTAN GURURLUYUM

ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Federal hükümetin kapalı kalmasına son verecek ve yeniden açacak bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan gururluyum." dedi.

Trump bu sırada iki partiden kongre üyelerinden oluşan bir komitenin ülkenin sınır güvenliği konusundaki ihtiyaçlarını tartışmak üzere toplanacağını belirtti. Kongre kaynakları, anlaşmada Trump'ın Meksika sınırına duvar inşa etmek için istediği 5,7 milyar dolarlık bütçe fonunun bulunmadığını söylüyor.

Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, daha önce duvar için istediği parayı içermeyen herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söylemişti. Ancak Temsilciler Meclisini kontrolleri altında tutan Demokrat Partililer, Trump'ın istediğini reddetmişti.

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ABD Trump

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