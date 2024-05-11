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  4. Bursa merkezli 4 ilde ‘tefeci’ operasyonu! Çete liderinin iş insanı ile konuşması ortaya çıktı: "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyorum"

Bursa merkezli 4 ilde ‘tefeci’ operasyonu! Çete liderinin iş insanı ile konuşması ortaya çıktı: "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyorum"

11.05.2024 17:31
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Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Bilecik'de 43 ayrı noktaya yapılan eş zamanlı operasyonlarda, zor durumdaki iş insanlarına yüzde 4 bin faizle para sattıkları belirlenen tefeci çetesi üyesi 33 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerine silah sağladıkları iddia edilen 5 kişi de İstanbul'da tutuklandı. Tefeci çete liderinin mağdur iş insanı ile konuşması ise dikkat çekti.

Bursa merkezli 4 ilde ‘tefeci’ operasyonu! Çete liderinin iş insanı ile konuşması ortaya çıktı: "Tefeciyim oğlum ben, domates biber satmıyorum"

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, Yenişehir'de zor durumda olan ve iflas etmek üzere olan işyerlerinin sahiplerine borç verip karşılığında senet imzalatan; yüzde 4 bin faiz uygulayan çete için düğmeye bastı. Çetenin borcu ödeyemeyen iş insanlarının silah tehdidi ile fabrikalarına çökmeleri üzerine de 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip başlatıldı.

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Başsavcılık koordinesinde Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Bilecik (Bozüyük)'de birbiri ile bağlantılı oldukları belirlenen 33 şahıs, şafak vakti 43 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev ve kullandıkları arabalarında yapılan aramalarda 5 milyon değerinde ziynet eşyası, yüklü miktarda para ve döviz, çok sayıda çek koçanı, senet, tapu örnekleri, 13 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, ele geçirildi.

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Yüksek faizle para satıp ödemesini yaptıkları halde senetlerini vermeyip 60'dan fazla iş insanını mağdur ettikleri belirlenen çetenin İstanbul'da bağlantılı oldukları belirlenen silah tüccarı 5 kişi de yakalandı. Bu şahısların ev iş yerlerinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para ve döviz ile 5 adet tabanca ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

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ÇETE ÜYESİ KONSOMATRİS KADIN İŞLETMESİ İÇİN TÜM PARASINI ÇETEYE VERMİŞ

Çete üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve konsomatrislik yaptığı belirtilen 25 yaşındaki Y.K. isimli kadının da gelir sağlamak amacıyla kazandığı tüm parayı çeteye verdiği; çete üyeleriyle birlikte hareket ettiği belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Ankara'da gözaltına alınan Y.K isimli kadın da Bursa'ya getirildi ve emniyetteki sorgusunun ardından diğer çete üyeleri ile birlikte adliyeye sevk edildi.

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"TEFECİYİM OĞLUM BEN, DOMATES BİBER SATMIYORUZ"

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen ve 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından lider olduğu belirlenen 39 yaşındaki T.A.'nın da bir mağdurla yaptığı telefon görüşmesini mağdurlar anlattı. Yüzde 4 bin faizle para sattığı mağdurdan bağırıp tehdit ederek parayı ödemesini isteyen T.A. ya mağdur iş insanının neden bağırıyorsun? şeklinde soru sorması üzerine T.A.'nın "Tefeciyim oğlum ben! Domates biber satmıyorum" şeklindeki cevabı dikkat çekti.

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33 KİŞİ YENİŞEHİR ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki 33 şüpheli, yüksek faizle para satıp, tefecilik yapmak, çete üyesi olmak, silahlı yağma ve silah ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

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Emniyet Müdürlüğünden geniş güvenlik önlemleri arasında çıkarılan 33 kişi ters kelepçe yapılarak çevik kuvvet otobüsüne bindirildi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerin desteğinde zanlılar Yenişehir Adliyesine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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(İHA-DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tefeci Bursa çete
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