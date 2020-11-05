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ABD’de iki çocuğuna cinsel istismarda bulunulan anneye 723 yıl hapis

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

ABD’de eşiyle birlikte 2 çocuğunu istismar eden 41 yaşındaki Lisa Marie Lesher adlı anneye 723 yıl hapis cezası verildi.

ABD’de iki çocuğuna cinsel istismarda bulunulan anneye 723 yıl hapis

ABD’de Alabamalı Lisa Marie Lesher (41) ve eşi Michael Lesher’in, Falkville’deki evlerinde 10 yıl boyunca iki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Yerel medyanın haberine göre, Lesher çiftinin 10 yıl boyunca 13-16 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulundu.

Alabama eyaletindeki Morgan bölgesinde mahkemeye çıkan Lisa Marie Lesher, 723 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lesher'e şimdiye kadarki verilen en yüksek ceza olduğu ifade edildi.

Lesher'in eşinin Michael’in de benzer suçlardan yargılanarak, 438 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Kız çocuklarının, cinsel istismara 2007'de okul yıllarında öğretmenleri tarafından farkedildiği ancak, çocukların korkması nedeniyle uzun yıllar saklamak zorunda kaldığı belirtildi.

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