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ATM'den para çekenleri seçmişler! Bu bahaneyle yaklaşıp... Aynı yöntemle çok sayıda kişiyi tuzağa düşürmüşler

17.05.2024 15:42
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İstanbul'da, ATM önünde işlem yapanlara yardım etme bahanesiyle yaklaşıp banka kartlarını çalanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM önlerinde yabancı uyruklu şahıslara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp el çabukluğuyla kartlarını çalarak harcama yapan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin banka kartlarını çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansırken şüphelilerden 1’i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATM'den para çekenleri seçmişler! Bu bahaneyle yaklaşıp... Aynı yöntemle çok sayıda kişiyi tuzağa düşürmüşler

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, turistlerin yoğun olduğu Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde ATM’lerden para çekmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin kartlarının çalınarak harcama yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye alırken saha çalışması da gerçekleştirdi.

Görüntülerden, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, mağdurların ATM’den işlem yapacakları esnada yardım bahanesiyle gelerek el çabukluğuyla banka kartlarını çaldıklarını ve kartın ATM’nin içinde kaldığını söyleyerek buradan ayrıldıklarını tespit etti. Şüphelilerin daha sonra çaldıkları karttan pos cihazı üzerinden harcama yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri kimliği ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat polislerinin de katıldığı eşzamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamasında aynı yöntemle 8 ayrı banka kartı çaldıkları belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.A. (31) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Y. (27), F.Y. (34)’ye adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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ATM ÖNÜNDE BANKA KARTI ÇALDIKLARI ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin ATM önünde yabancı uyruklu şahısların banka kartlarını el çabukluğuyla çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin mağdurların ATM’den işlem yapacakları esnada yanlarına yaklaştıkları ardından da banka kartını çalarak uzaklaştıkları görülüyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
banka ATM
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