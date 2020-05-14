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ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2020 14:29 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren 8 yaşındaki Jayden Hardowar, evinde karantina olduğu sırada kalbi durdu.

ABD'de kalbi duran koronavirüslü çocuğu kardeşi kurtardı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) semptomları gösteren 8 yaşındaki Jayden Hardowar, evinde karantina olduğu sırada kalbi durdu. 15 yaşındaki kardeşi Tyron Hardowar, sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajıyla hayatta tuttu.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Jayden Hardowar, Nisan ayının ortalarında hafif koronavirüs semptomları göstermeye başladı. Babası tarafından iyileşme sürecinde olduğu ifade edilen Jayden'ın kalbi, semptomların ortaya çıkmasından 3 gün sonra durdu. O sırada evde olan Jayden'a ilk yardım erkek kardeşi Tyron'dan geldi. Okulda izcilik kulübünde olduğu ifade edilen Tyron, kalp masajı yaparak kardeşini kurtardı.

"NEFES ALDIĞINI GÖRÜNCE DOĞRU YAPTIĞIMI ANLADIM"

ABD medyasına konuşan Tyron, "Çok gergindim. Kafamda çok fazla düşünce dolaşıyordu ama sonra kendime bu düşüncelere kenara koymamı ve odaklanmamı söyledim. Onun nefes almaya başladığını gördüğümde ise bir şeyleri doğru yaptığımı anladım. Onun hayatına bir etkim olduğu için çok mutluyum" dedi. Kalbi duran Jayden'in babası Roup Hordawar ise 8 yaşındaki çocuğun evde dinlendiğini yapılan virüs testinin negatif, ancak antikor testinin pozitif çıktığını belirtti.

"SEMPTOMLAR SADECE VİRÜSLE BAĞLANTILI OLMAYABİLİR"

ABD medyasına oğlu Jayden hakkında açıklamalarda bulunan baba Roup Hardowar, Jayden'in semptomlarının Covid-19 semptomlarına benzemediğini belirterek, "Başta sadece yaşlı ve yetişkinlere bakmamız gerektiğini düşünüyorduk ama söylemeliyim ki durum artık böyle değil. Çocuklarımıza da bakmalıyız, gösterdikleri semptomları iyice takip etmeliyiz. Semptomlar sadece virüsle bağlantılı olmayabilir. Herhangi bir semptom da olsa dikkate almalısınız" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDA KORONAVİRÜS BAĞLANTILI GİZEMLİ HASTALIK

Öte yandan ABD?deki uzmanlar, geçtiğimiz haftalarda çocuklarda koronavirüsle bağlantılı hastalıkların ortaya çıktığını belirtti. Doktorların şu anda çoğunluğu New York'tan olmak üzere 150 çocuğu incelediği ifade edildi. Çocuklarda semptomların yüksek ateş, karın ağrısı, ishal, kusma, ten renginde değişiklik, nefes alma güçlüğü ve fazla uyku ihtiyacı olabileceği kaydedildi. Covid-19 ile bağlantılı olabilecek bu semptomların ise organların çalışmasını zayıflatabileceği ifade edildi.

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