HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de kambur balinanın ağzına aldığı dalgıç yem olmaktan kurtuldu

ABD'de kambur balinanın ağzına aldığı dalgıç yem olmaktan kurtuldu

12.06.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kambur balinanın ağzına alıp yaklaşık yarım dakika sonra su üstüne çıkıp tükürerek ağzından fırlattığı dalgıç, yem olmaktan kurtuldu.

ABD'de kambur balinanın ağzına aldığı dalgıç yem olmaktan kurtuldu

ABD basınındaki habere göre, Provincetown kentinde ıstakoz avı için dalan Michael Packard, kısa süreliğine bir kambur balinanın ağzında kaldı.

SUYUN ÜSTÜNE ÇIKIP DALGICI TÜKÜRDÜ

56 yaşındaki Packard, yaklaşık 30 saniye balinanın ağzının içinde kaldıktan sonra deniz canlısının su üstüne çıkıp kendisini tükürmesi sonucu kurtuldu.

Untitled-1

"HER ŞEY KARARDI"

Packard, yaşadığı sıra dışı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "13 metre kadar dalmıştım ve bir anda büyük bir sarsıntı hissettim, her şey karardı. Hareket edebildiğimi fark ettim. Önce bir köpek balığının ısırdığını düşündüm ama etrafımda hiç diş yoktu ve ağrım da yoktu. Sonra bir balinanın ağzının içinde olduğumu fark ettim." ifadesini kullandı.

Müsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyorMüsilajın su altındaki etkisini görüntüleyen dalgıç: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Balinanın kendisini yutmaya çalıştığını ve öleceğini düşündüğünü belirten Packard, yaklaşık 30 saniye sonra balinanın birden su üstüne çıkıp başını sallayarak kendisini ağzından fırlattığını söyledi.

Balinaya yem olmaktan kurtulduğuna inanamadığını belirten Packard, ekip arkadaşları tarafından denizden çıkarılarak hastaneye götürüldüğünü, vücudunun tek parça ama morarmış olduğunu aktardı.

"YİYECEK TOPLAMAYA ÇALIŞIRKEN GÖRMEMİŞ OLABİLİR"

Biyolog Jooke Robbins ise şaşırtıcı bu olayın büyük olasılıkla bir kaza olduğunu, balinaların normalde böyle davranmadığını dile getirdi.

Kambur balinaların büyük miktarda yiyecek toplamaya çalıştığını ve bunu yaparken de her şeyi görmediklerini vurgulayan Robbins, balinaların ağızları büyük olmasına rağmen boğazlarının bir insanın sığabileceği kadar geniş olmadığını, ağzına aldığı dalgıç Packard'ı yutma olasılığının da düşük olduğunu kaydetti. (AA)

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikirÇocuğunuzun evde keyifli vakit geçirmesini sağlayacak 10 fikir
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladıRus savaş uçakları İdlib'i bombaladı

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

6 yaşındaki Duru'dan kahreden haber

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Gören dönüp bir daha baktı! Romantik anlar...

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

Ünlü teknik adama tatilde çıplak kadın şoku!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.