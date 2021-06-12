ABD'de kambur balinanın ağzına aldığı dalgıç yem olmaktan kurtuldu

ABD basınındaki habere göre, Provincetown kentinde ıstakoz avı için dalan Michael Packard, kısa süreliğine bir kambur balinanın ağzında kaldı.

SUYUN ÜSTÜNE ÇIKIP DALGICI TÜKÜRDÜ

56 yaşındaki Packard, yaklaşık 30 saniye balinanın ağzının içinde kaldıktan sonra deniz canlısının su üstüne çıkıp kendisini tükürmesi sonucu kurtuldu.

"HER ŞEY KARARDI"

Packard, yaşadığı sıra dışı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "13 metre kadar dalmıştım ve bir anda büyük bir sarsıntı hissettim, her şey karardı. Hareket edebildiğimi fark ettim. Önce bir köpek balığının ısırdığını düşündüm ama etrafımda hiç diş yoktu ve ağrım da yoktu. Sonra bir balinanın ağzının içinde olduğumu fark ettim." ifadesini kullandı.

Balinanın kendisini yutmaya çalıştığını ve öleceğini düşündüğünü belirten Packard, yaklaşık 30 saniye sonra balinanın birden su üstüne çıkıp başını sallayarak kendisini ağzından fırlattığını söyledi.

Balinaya yem olmaktan kurtulduğuna inanamadığını belirten Packard, ekip arkadaşları tarafından denizden çıkarılarak hastaneye götürüldüğünü, vücudunun tek parça ama morarmış olduğunu aktardı.