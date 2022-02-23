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ABD'de kamyoncu protestosu alarmı! Joe Biden'in konuşması sırasında başkente girecekler

23.02.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, Başkan John Biden'in ulusa sesleniş konuşması sırasında protesto düzenlemeye hazırlanıyor. People's Convoy (Halkın Konvoyu) adı altında organize olan yüzlerce kamyoncu başkent Washington DC'ye gidecek. Konvoy nedeniyle güvenlik güçleri alarma geçerken, 700 Ulusal Muhafız da kentte görevlendirildi. Kongre binası çevresinde çok sayıda polis görev alırken, iş makineleri de bazı yolları kapatmak için önlem aldı.

ABD'de kamyoncu protestosu alarmı! Joe Biden'in konuşması sırasında başkente girecekler

ABD'de Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncuların protesto düzenlemeyi planladığı başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. People's Convoy (Halkın Konvoyu) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, ABD'nin birçok eyaletinden başkent Washington DC'ye hareket edecek. Başkentte polisin yanı sıra yaklaşık 700 Ulusal Muhafız da görevlendirildi.

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JOE BIDEN'IN KONUŞMASI SIRASINDA BAŞKENTE GİRECEKLER!

Ülkenin en batısındaki California'dan hareket edecek kamyoncuların, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mart'ta Kongrede yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına kadar başkente ulaşması bekleniyor.

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Washington DC'ye yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinden harekete geçecek kamyoncuların da bugün kentin yakınlarına gelmesi planlanıyor.

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Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin Biden’ın 1 Mart’ta Kongrenin ortak oturumunda, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

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ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVDE

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington DC Polisi ve Kongre Polisi'nin Ulusal Muhafız talebine olumlu yanıt verdi.

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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

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Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek verecek.(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Washington Joe Biden koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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