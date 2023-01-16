HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de korkunç olay! Bir eve silahlı saldırı düzenlendi: 6 ölü

ABD’de korkunç olay! Bir eve silahlı saldırı düzenlendi: 6 ölü

16.01.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen olay, ülkenin gündemine oturdu. Bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını açıkladı.

ABD’de korkunç olay! Bir eve silahlı saldırı düzenlendi: 6 ölü

ABD’nin California eyaletinde yer alan Tulare ilçesindeki Goshen’de bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Tulare İlçe Şerifi Mike Boudreaux yaptığı açıklamada, saldırının en az 2 kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde durduklarını belirterek, 6 kurbanın da vurularak öldürüldüğünü ifade etti.

'HEDEF ALINAN BİR AİLE OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Söz konusu saldırının rastgele düzenlenmediğini düşündüklerini açıklayan Boudreaux, "Bunun hedef alınan bir aile olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanarak, saldırıya çetelerin karıştığını ve uyuşturucu ile alakalı olduğuna inandıklarını açıkladı.
Geçtiğimiz hafta saldırının düzenlendiği evde uyuşturucu nedeniyle arama yapıldığını belirten Boudreaux, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bazı kurbanların evde bazılarının evin dışında bulunduğu ve 1 kurbanın hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lübnan'da üretim tesisleri durma noktasına geldi! Günlük 4 saat elektrik için 600 milyon dolara ihtiyaç varLübnan'da üretim tesisleri durma noktasına geldi! Günlük 4 saat elektrik için 600 milyon dolara ihtiyaç var
O ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntülerO ülkede feci kaza! Çok sayıda can kaybı var... İşte ilk görüntüler
İzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadıİzmir'de iğrenç olay! Eski eşinin arkadaşı tecavüz etti: Ne yaptımsa peşimi bırakmadı
Anahtar Kelimeler:
abd aile saldırı

En Çok Okunan Haberler

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

'İnşallah' diyerek yaptığı açıklama korkuttu!

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

Sinan intihar mı etti? O haberlerden sonra yeni gelişme

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

İnce'den Babacan'a tepki: Hayır kardeşim...

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

Akşener'in rahatsızlanması ile ilgili çarpıcı iddia! İYİ Parti'den açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

Fiyatları 3 ila 7 bin TL arasında değişiyor! İşte yeni asgari ücretin altında alınabilecek en iyi telefonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.