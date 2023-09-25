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ABD'de korkunç olay! Timsah, ağzında insan kalıntılarıyla yüzüyordu... "Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım"

25.09.2023 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde bir timsahın ağzında insan kalıntıları olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri timsahın ağzındaki kişinin evsiz bir kadın olduğunu tespit etti. Görgü tanıkları timsah hakkında "Onu sıkıca tutuyordu ve kanalın dibine doğru yüzmeye başladı. Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım" dedi. 4 metre uzunluğundaki timsah polis tarafından öldürüldü.

ABD'de korkunç olay! Timsah, ağzında insan kalıntılarıyla yüzüyordu... "Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım"

Bir görgü tanığının bir timsahın ağzında bir insanın alt bedenini taşıdığını gördüğünü söylemesinin ardından polis harekete geçti. Pinellas County şerifinin ofisinden yapılan açıklamada timsahın öldürüldüğü ve 41 yaşındaki Sabrina Peckham'ın cesedinin kalan parçalarının su kanalında bulunduğu belirtildi. Kadının nasıl öldüğü yapılacak soruşturmayla aydınlatılacak.

"GÖRDÜKLERİMİN GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMADIM"

Görgü tanığı Jamarcus Bullard kanal kenarında yürürken timsahı gördüğünü ve ağzında cansız bir mankene benzeyen bir parça taşıdığını fark edince olayı itfaiyeye bildirdiğini söyledi; "Onu sıkıca tutuyordu ve kanalın dibine doğru yüzmeye başladı. Gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım".

Hayatını kaybeden kadının evsiz olduğu ve yakınlardaki bir ormanlık alanda, evsizlerin kurduğu bir kampta yaşadığı biliniyor.

Yetkililer timsahın "insani yöntemlerle" öldürüldüğünü ve dalgıç polislerin kadının cesedinin parçalarını su kanalından çıkardığını açıkladı.

Kadının ölüm nedeni yapılacak tıbbi incelemeyle anlaşılacak.

Bölgede yaşayanlar daha önce küçük boyutlarda timsahlar gördüklerini ama bu olaydaki kadar büyüğüne daha önce şahit olmadıklarını söyledi.

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