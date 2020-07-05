HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu

ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2020 17:03 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 132 bin 331’e yükseldi.

ABD'de korkutan koronavirüs bilançosu

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 45 bin 510 artarak, 2 milyon 936 bin 890'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 219 artarak, 132 bin 331'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 578 bin 376 vakayla Brezilya, 681 bin 251 vakayla Rusya ve 675 bin 453 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 421 bin 637 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 215 kişi hayatını kaybetti. New York'u 256 bine yaklaşan vakayla California ve 195 bini geçen vakayla Texsas takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 36 milyon 965 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 260 bini geçti.

AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Kolomb'un heykelini yıktılarKolomb'un heykelini yıktılar
EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?EGM Misyon Koruma Sınavı ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! İşte vakaların azalmamasındaki neden

Prof. Dr. Ceyhan açıkladı! İşte vakaların azalmamasındaki neden

Yargıtay'dan şok karar! Müdür kadın memurun kalçasına dokundu...

Yargıtay'dan şok karar! Müdür kadın memurun kalçasına dokundu...

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Diğer Haberler
Zürih'te bir kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

Kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor

Koronavirüse karşı altın maske

ABD'de Kolomb'un heykeli yıkıldı

Kolomb'un heykelini yıktılar

İran’da koronavirüsten rekor sayıda ölüm

Ülke şokta! Koronavirüsten ölümlerde yeni rekor geldi

Kanye West, ABD başkan adayı oldu

Ünlü isim ABD başkan adayı oldu! İlk destekçisi Elon Musk

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili DSÖ'den flaş açıklama: Derhal durdurulacak

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.