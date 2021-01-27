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ABD'de koronadan can kaybı ve vakalarını yüzde 70 azaltan yeni ilaç

27.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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ABD'de koronadan can kaybı ve vakalarını yüzde 70 azaltan yeni ilaç

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir firma, geliştirdiği yapay antikor tedavisiyle pozitif sonuçlu yüksek riskli vakalarda Covid-19 kaynaklı ölüm ve hastaneye yatış oranını yüzde 70 oranında azaltan bir ilaç geliştirdiğini açıkladı.

Henüz tescillenmeyen ilaca ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) daha şimdiden "acil durum onayı" verdiği kaydedildi.

ABD'li Eli Lilly firması "bamlanivimab ve etesevimab" adındaki iki farklı ilacı bir arada kullanarak koronavirüsün etkisini azaltmak amacıyla aylar öncesinden yeni bir tedavi üzerinde çalışmaya başladı. Firma yetkilileri, 3''üncü faz aşamada 12 yaşından büyük ve 40 kilonun üzerindeki 1035 denek üzerinde ilacı test etti. Hastaların bir kısmına plasebo tedavisi, bir kısmına da geliştirilen tedavi uygulandı.

Sonuçlara göre her biri 2.8 gram ilaç verilen deneklerde toplamda 11 hastaneye yatış ya da ölüm gerçekleşti. Bu rakam tüm hastaların yüzde 2.1'ini oluşturdu.

Plasebo tedavisi görenlerde hastaneye yatış ya da can kaybı sayısı 36 oldu. Yapılan açıklamada ilacın istatistiksel olarak yüzde 70 oranında Covid-19 kaynaklı vaka ve can kaybını azalttığı belirlendi.

Eli Lilly firması icra kurulu başkanı (CEO) Daniel Skovronsky, geliştirdikleri aşının "monoklonal antikor" tedavisi temeline dayandığını, bu tedavilerde vücudun doğal enfeksiyonlara gösterdiği direncin laboratuvar ortamında oluşturulduğunu kaydetti.

Skovronsky, bamlanivimab ve etesevimab ilaçlarının birleşmesiyle oluşturulan aşının "daha düşük dozda" etkili olup olmayacağını da araştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Şu anda çalışmalarını Regeneron firmasıyla ortak yürüten Eli Lilly, söz konusu ilacın insan vücuduna tesir hızını 60 dakikadan 16'ya düşürmek için FDA ile birlikte çalışıyor.

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